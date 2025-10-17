Estos son todos los destinos baratos a los que puedes viajar desde Sevilla esta Navidad: desde 28 euros a Mallorca, Roma o Londres

Tras un intenso verano de viajes, fiestas y disfrute, la Navidad se presenta para la inmensa mayoría de la ciudadanía como la oportunidad perfecta para disfrutar de nuevas escapadas para explorar nuevos territorios durante los días de descanso. Esto provoca que los más previsores se encuentren ya de lleno en la ardua tarea de buscar los destinos más baratos a los que viajar desde el aeropuerto de Sevilla.

Para los meses de diciembre y enero, los viajeros cuentan con una amplia variedad de vuelos desde 28 euros ida y vuelta por persona que salen del aeropuerto de Sevilla hacia infinidad de destinos para todos los gustos y bolsillos. De ese modo, quienes prefieran quedarse en España, pueden trasladarse a Palma de Mallorca por 28 euros, a Valencia por 33 euros, a Bilbao por 35 euros o a Ibiza por 35 euros.

Entre las opciones que pueden escoger quienes prefieran el territorio nacional destaca también Santiago de Compostela por 39 euros, Alicante por 40 euros, Santa Cruz de Tenerife por 41 euros, Vitoria-Gasteiz por el mismo precio, Barcelona por 42 euros, Las Palmas de Gran Canaria por 49 euros, Lanzarote por 50 euros; Madrid por 51 euros o Santander por 66 euros, entre otros.

El aeropuerto de Sevilla conecta con ciudades como Roma por 40 euros

Y para los viajeros que vean estas Navidades como una oportunidad para descubrir nuevos países y adentrarse en su cultura y belleza, el aeropuerto de Sevilla les conecta con países como Italia desde 33 euros, con destinos como Milán por 33 euros, Roma por 40 euros, Pisa por 51 euros, Trieste por 58 euros, Nápoles por 66 euros, Venecia por el mismo precio, Catania por 68 euros, Turín por 68 euros, Bolonia por 72 euros, Cagliari por 78, Bari por 92 o Florencia por 149 euros.

En Reino Unido, por su parte, los vuelos se pueden adquirir desde 47 euros con destinos como Londres por ese precio, Birmingham por 60 euros, Manchester por 71 euros, Edimburgo por 75 euros o Glasgow por 118 euros.

Vuelos a Marruecos desde 48 euros desde el aeropuerto de Sevilla

Para quienes se decanten por Marruecos, pueden acudir a su territorio desde 48 euros, como Esauira por 48 euros, Rabat por 51 euros o Marrakech por 80 euros. En el caso de Suiza, sus destinos se pueden visitar desde 49 euros como Basilea por ese precio, Ginebra por 64 euros o Zúrich por 121 euros.

Aeropuerto de Sevilla / El Correo

Los usuarios del aeropuerto de Sevilla también podrán trasladarse a Malta por 49 euros o a Portugal por 50 euros en destinos como Oporto, a ese precio, o Lisboa, a 55 euros. Los enamorados de Francia podrán viajar al país vecino desde 51 euros a lugares como Toulouse, a ese precio, Marsella por 53 euros, Lyon por 57 euros, París por 61 euros, Nantes por 70 euros, Burdeos por 70 euros, Montepellier por 83 euros o Niza por 98 euros.

En el caso de Alemania, los interesados pueden adquirir un billete a Colonia por 54 euros, a Düsseldorf por 68 euros, a Núremberg por 69 euros, a Berlín por 70 euros, Hanóver por 107 euros o Múnich por 110 euros. Para quienes prefieran acudir a Bélgica, los viajes a Bruselas están por 65 euros, mientras que los amantes de Irlanda podrán acudir a Crok por 66 euros y Dublín por 78 euros.

Vuelos desde 66 euros a Polonia desde el aeropuerto de Sevilla

Los ciudadanos que se decanten por Polonia pueden acudir a Varsovia por 66 euros, Cracovia por 69 euros o Wroclaw por 90 euros; mientras que en Austria los vuelos a Viena se sitúa en los 82 euros.

En Países Bajos, los viajeros pueden trasladarse a Eindhoven por 83 euros o a Ámsterdam por 101 euros, mientras que en Hungría los vuelos a Budapest se sitúan en los 88 euros, idéntico precio que el que acude a Tirana, en Albania. Los vuelos a Rumanía tienen un precio de 91 euros hacia Bucarest, mientras que los vuelos a Praga, en República Checa, asciende a 96 euros.

Todos estos precios dependerán de las fechas concretas en las que se realice el viaje y la antelación con la que se compren los billetes por parte de los pasajeros.