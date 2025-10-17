Un metro en superficie que "parte en dos" el barrio de Bellavista: la línea 3 choca con el movimiento vecinal

El metro de Sevilla atravesará el distrito de Bellavista para llegar desde Los Bermejales hasta el Hospital Virgen de Valme. Fue una petición vecinal a la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla que pasara por su bulevar, atrasando aún más la finalización del estudio informativo. No obstante, lo hará en superficie, no de forma soterrada, algo que no ha gustado a casi una treintena de asociaciones. Las vías del metro se construirán recorriendo la avenida de Bellavista, es decir, diviviendo al barrio en dos, afectando a la circulación por la reducción de carriles y aparcamientos y creando una barrera urbana en el bulevar.

Bellavista celebra la llegada de la línea 3 de metro a su bulevar, pero no a cualquier precio. Las asociaciones han firmado un manifiesto, bajo la 'Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno', en el que se posicionan en contra de que el trazado del tramo sur sea en superficie por su barrio. "Bellavista merece un metro que una, no que divida", exponen en el documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. En él expresan su "preocupación y malestar" ante esta decisión y solicitan una revisión del estudio actual para que se contemple la alternativa soterrada "por razones urbanísticas, de movilidad y de seguridad".

La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla reconocieron el pasado miércoles que precisamente se ha atendido que llegue a Bellavista por ser una demanda vecinal necesaria. Pero la forma, no el fondo, es lo que ha hecho estallar a un núcleo fuerte del vecindario de Bellavista: "Nos oponemos firmemente al trazado en superficie en este tramo. Defendemos que el metro debe ir soterrado a su paso por Bellavista".

Según trasladan fuentes de la Consejería de Fomento a este periódico "la opción en superficie se ha escogido por dos obstáculos difíciles de superar en el trazado: el cruce de la SE-30 y el cauce del Guadaíra.". Recuerdan que con la línea 1 "se optó por la misma fórmula: superar la SE-30 en superficie para llegar a la Universidad Pablo de Olavide y Montequinto". En este caso, añaden, Fomento se ha decantado por la alternativa "con mayor trazado soterrado frente a otras opciones que planteaban más kilómetros en superficie".

Los vecinos, en cambio, consideran que el soterramiento "es la única solución compatible con una ciudad cohesionada, segura y funcional". En el estudio informativo, como se anunció el pasado miércoles, se llegaron a analizar 26 alternativas, de las cuales se seleccionaron tres como las mejores. Y en ninguna de esas tres se barajaba la posibilidad de que el trazado del tramo sur fuera soterrado en esta parte del recorrido. La única duda final del soterramiento fue si este debía extenderse hasta la avenida de la Borbolla, hasta la avenida de Jerez (a la altura del río Guadaíra) o hasta Los Bermejales (Paseo de Europa). El otro debate que se planteó fue si, ya en superficie sobre la SE-30 y por la Ciudad de la Justicia y Palmas Altas, debía discurrir por los terrenos de Cortijo de Cuarto o por la calle Jardines de la Alhambra y la avenida de Bellavista.

Es más, como reconoció el alcalde, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a este periódico, la Junta de Andalucía incluso tenía previsto inicialmente que el metro fuese en superficie también por la avenida de La Palmera. "Nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo", explicó, y finalmente la alternativa seleccionada va soterrada por la avenida de la Palmera hasta Bermejales.

Una "barrera urbana" para Bellavista

Una de las principales preocupaciones de los residentes de Bellavista es que las vías del metro van a suponer "una barrera urbana". "Un trazado en superficie dividiría físicamente el barrio en dos, creando una barrera urbana que afectaría gravemente a la convivencia, la accesibilidad y la calidad de vida de los residentes. Por más pasos de peatones o pasarelas que se habiliten, la barrera física y psicológica es inevitable, y este tipo de soluciones ya ha demostrado en otras ciudades que fragmenta el tejido urbano".

De hecho, recuerdan que "Bellavista ya sufrió en el pasado esta división con la antigua Nacional IV, que partía el barrio en dos". "Costó muchos años de esfuerzo y reivindicaciones conseguir que, en 2010, se abriera el bulevar, logrando así cohesionar y unir de nuevo el entorno. No vamos a permitir retroceder a tiempos pasados ni aceptar que el barrio vuelva a ser dividido", añaden.

Las asociaciones firmantes del manifiesto El documento está apoyado por Centenario Bellavista, Cymbel, Limam, Ateneo de Bellavista, PROEMBE (Asociación de Profesionales y Empresarios de Bellavista), Pasacalles Bellavista, EVCC (Espacio Verde Cortijo de Cuarto), AVV Jardines de Hércules, Plataforma Vecinal Bellavista, AVIDA (Asociación Víctimas del Amianto), Peña Sevillista Bellavista, UD Bellavista, Centro del Pensionista y 3ª Edad Bellavista, Peña Bética Cultural de Bellavista, El Reverso CB, Pitos Locos Motoclub Bellavista, Peña Cultural Flamenca “La Fragua” Bellavista, AAVV Unidad de Bellavista, Club Motos Clásicas “er Botica, Centro Cultural de Bellavista, CD Atletismo El Quarto, Asociación Cultural Pepe Moreno, Asociación Cultural Mujeres Bellavista, CD La Esquinita y Escuela Flamenca Palo a Palo.

Reducción de aparcamientos y carriles

Las más de 20 entidades firmantes también temen perder plazas de aparcamiento y una reducción del número de carriles. "La avenida de Bellavista es una vía ya saturada que no solo canaliza el tráfico de entrada y salida del barrio, sino que además sirve como acceso a la localidad de Dos Hermanas y como arteria principal de los desarrollos urbanísticos proyectados en la zona sur de Sevilla", aseguran. Por eso, creen que supondrá "la reducción de plazas de aparcamiento para mantener los dos carriles por sentido, o bien la reducción del número de carriles".

En el primer supuesto, hablan de "un doble agravio para los vecinos: un barrio dividido y con menos zonas de aparcamiento, lo que a su vez generaría nuevos problemas de movilidad". En el segundo caso, "la reducción de carriles provocaría un aumento de los atascos, mayores emisiones contaminantes y una pérdida de calidad de vida por los problemas de circulación cotidiana".

Afecciones al acceso al Hospital de Valme

En el manifiesto también explica esta plataforma vecinal que la avenida de Bellavista es "el acceso principal al Hospital de Valme desde Sevilla". Por eso, con un solo carril por sentido, el paso de ambulancias o bomberos "podría verse gravemente comprometido, poniendo en riesgo vidas humanas". Y en el supuesto de que sean dos carriles y menos aparcamientos, "el acceso al hospital y a las calles colindantes en situaciones de emergencia se vería igualmente afectado".

Además, usa como comparación que en Montequinto el metro discurre soterrado "por una avenida de características similares" y Bellavista no recibe "un tratamiento equivalente". "No somos ciudadanos de segunda ni un barrio de segunda. Bellavista es un barrio más de la ciudad y merece las mismas condiciones, el mismo respeto y la misma calidad de infraestructuras que el resto de Sevilla", prosiguen. Sí ven "razonable y económicamente viable" que sea en superficie en La Palmera o en Palmas Altas, y también están de acuerdo con que no discurra por el entorno natural del Cortijo de Cuarto.

De momento, tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Consejería de Fomento han valorado la llegada del metro a Bellavista como una noticia positiva. "El planteamiento inicial era que llegara a Bermejales, nosotros hemos decidido ampliar hasta Valme en respuesta a las demandas vecinales", explicó Rocío Díaz. Para el alcalde, se ha sido "sensible a las reclamaciones de muchos vecinos de este gran barrio de Bellavista que reclamaban, como no podía ser de otra forma, que ese tramo sur de la línea 3 atravesara el bulevar de Bellavista. Este tramo va a cambiar la vida en barrios importantes de la ciudad de Sevilla".