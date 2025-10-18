Calle de la cebada, del lúpulo o Gambrinus: Sevilla dedicará a la cerveza los nombres del barrio Cruz del Campo
El Ayuntamiento dedicará las denominaciones del calles a la industria cervecera que se ubicaba en esos terrenos
J. A.
Los vecinos del nuevo barrio de la Cruz del Campo de Sevilla vivirán en las calles Gambrinus, Cebada o Lúpulo. También pasearán por la Avenida Maestros Cerveceros o podrán quedar en la Plazuela de los barriles. El Ayuntamiento de Sevilla aprobará en el próximo pleno dedicar las denominaciones de las nuevas vías que se habilitarán en los suelos que anteriormente albergaron la fábrica de Cruzcampo: estarán dedicadas a la cerveza para recordar el pasado industrial de los terrenos.
El expediente que va al Pleno, y que ha sido aprobado previamente por la Junta Municipal de Distrito, establece como nombres para las calles del nuevo barrio: Avenida Maestros Cerveceros, calle Malta, calle Lúpulo, calle Cebada, calle Gambrinus, Paseo de 1904, callejón de la cerveza, Plazuela de los barriles o Glorieta de la Antigua Fábrica.
Antes de este desarrollo urbanístico, los suelos albergaron la antigua fábrica de Cruzcampo. La empresa, no obstante, mantiene su presencia en el barrio con una sede, su centro de formación y el proyecto de la Factoría de Cruzcampo.
El nuevo barrio de Sevilla
Estas serán las denominaciones de las calles de un nuevo barrio ubicado en el distrito San Pablo en el que irán ubicadas 2.000 viviendas, de las cuales 890 serán VPO, además de zonas de comercios, equipamientos, una comisaría de Policía Nacional y un gran parque de 70.000 metros cuadrados que fue inaugurado este mes de octubre.
Además de la inauguración del parque que servirá de pulmón verde para el barrio, las promotoras públicas y privadas se encuentran ya con obras en marcha en estos terrenos.
