Detenido con el coche lleno de hachís tras una persecución en Camas: casi media tonelada incautada

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Camas (Sevilla) a un varón que se dio a la fuga, provocando con ello una persecución policial que terminó en atentado contra agente de la autoridad y con la incautación de casi media tonelada de lo que al parecer es hachís.

En la tarde de este viernes, sobre las 18:30 horas, un indicativo de Policía Nacional que se encontraba realizando funciones de prevención, propias de sus labores policiales, en la localidad sevillana de Camas, observó como un vehículo sospechoso emprendía la huida al percatarse de la presencia policial, momento en el cual da comienzo una persecución que termina con el fugado impactando contra otro turismo que se encontraba aparcado en la calle.

Droga incautada. / Policía Nacional

Lejos de detenerse, el sujeto abandonó el coche y emprendió de nuevo una huida, esta vez a pie, siendo alcanzado eficazmente por los dos agentes actuantes, momento en el que el varón arremetió contra los mismos, llegando a herir a uno de ellos en la rodilla.

Tras proceder al registro del vehículo implicado en los hechos, la Policía localizó 12 fardos que contenían lo que parecía ser hachís, arrojando un peso total de casi media tonelada de sustancia estupefaciente.

El varón fue detenido por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y atentado a agente de la autoridad.