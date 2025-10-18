“¡Por la salud de los enfermos!” y por el personal sanitario: el Virgen del Rocío se abraza a la Esperanza de Triana

Pacientes de todas las edades y profesionales sanitarios se agolpaban en las escaleras del Hospital del Virgen del Rocío. Otros, que no habían podido bajar, se asomaban desde las ventanas del centro hospitalario para presenciar un momento histórico: la visita de la Esperanza de Triana.

Al son de las marchas de la Banda de las Cigarreras y acompañada por las voces del Coro La Salle de Cádiz, la Dolorosa rodeó todo el hospital hasta situarse frente al acceso de la unidad infantil. Allí se vivió uno de los momentos más emotivos de esta última jornada de la misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur.

“¡Viva la Esperanza! ¡Viva Triana! ¡Viva la salud de los enfermos! ¡Al cielo la reina de Triana!”. Entre continuas aclamaciones, la Esperanza de Triana se acercó a pacientes, especialmente a los más pequeños. Una de ellas, en brazos, hizo la última llamada al palio con la que se inició la despedida de la Esperanza del Hospital tras más de una hora en el recinto.

El emotivo encuentro entre la Esperanza y el personal sanitario y pacientes del Virgen del Rocío / Jorge Jimenez

No faltaron ni la ofrenda floral, ni los campanilleros ni las marchas más reconocidas de la Esperanza de Triana que sonaron en un recinto completamente abarrotado en el que pacientes y profesional sanitario buscaban cualquier recoveco para contemplar a la Dolorosa. Otros ni si quiera pudieron asomarse porque estaban en esos momentos atendiendo urgencias.

Al son de una salve cantada por el coro gaditano (el primero en acompañar a las dos esperanzas de Sevilla), casi a las once de la mañana, la Esperanza de Triana abandonó el Hospital Virgen del Rocío dejando a su paso un episodio histórico para el recuerdo que ha servido para animar a menores y a sus familias y para agradecer al personal sanitario su labor diaria.

La esperada llegada de la Esperanza de Triana al Virgen del Rocío / Jorge Jimenez

Al Virgen del Rocío, la Esperanza de Triana llegó tras superar la barrera histórica de la ciudad del Polígono Sur, que supone el paso subterráneo de las vías del tren. Una vez finalizada esta etapa, inició el camino de vuelta a Triana previa parada en el Rectorado.