Hospitalizado un hombre tras recibir un navajazo en el cuello en Cantillana

Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado en la Avenida del Guadalquivir

Avenida del Guadalquivir de Cantillana, donde ocurrieron los hechos.

Avenida del Guadalquivir de Cantillana, donde ocurrieron los hechos. / Google Maps

Ramón Morales

Sevilla

Un hombre ha resultado herido tras recibir un navajazo en el cuello en el municipio sevillano de Cantillana este sábado.

Los hechos ocurrieron en durante la mañana en una cafetería de la Avenida del Guadalquivir alrededor de las 07.20 horas. La víctima, de 33 años, se encuentra hospitalizada.

Varios testigos alertaron de la agresión al servicio de Emergencias 112 y se movilizaron de inmediato efectivos de la Policía Local y Guardia Civil.

Por el momento se desconocen las circunstancias del suceso y la Guardia Civil investiga los hechos.

