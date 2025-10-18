El Hospital de Valme se refuerza con un nuevo laboratorio para agilizar cribados y pruebas diagnósticas

El Hospital Universitario de Valme se refuerza con un nuevo laboratorio de análisis clínico "con tecnología puntera y mayor potencialidad en el diagnóstico". La reforma de las instalaciones, un proyecto que arrancó hace dos años, ha sido inaugurada por el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha destacado que supondrá "importantes ventajas asistenciales" y un aumento de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas. Este proyecto se enmarca dentro del plan de inversiones puesto en marcha por la Junta de Andalucía en esta recta final de legislatura y que se ha revisado y reforzado a raíz de la crisis por los fallos del cáncer de mama.

Con este nuevo laboratorio se incorporarán a la cartera de servicios estudios de autoinmunidad, el estudio serológico de enfermedad celíaca, marcadores de inflamación intestinal en heces (calprotectina y Elastasa), monitorización de fármacos biológicos en su totalidad, determinación de sangre oculta en heces del programa de cribado de cáncer colorrectal, estudio de alergia en sangre y estudio de marcadores de alzheimer en líquido cefalorraquídeo. Además, se encuentra en fase de preimplantación el estudio básico de autoinmunidad, previsto para el primer semestre del próximo año.

Las obras, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, han permitido adaptar y ordenar espacios a una nueva sistemática de trabajo, consiguiendo una distribución más funcional. Por su parte, la nueva cadena de procesamiento robotizada utiliza tecnología puntera permitiendo integrar más procesos analíticos de los laboratorios.

Reducir tiempo de respuesta

Por otro lado, el soporte tecnológico, según ha explicado, supone "un aumento del rendimiento y la eficiencia, dado que el gran nivel de automatización facilita los flujos de trabajo logrando una mayor eficiencia del mismo". Además, la moderna tecnología permite aumentar la capacidad de producción de determinaciones analíticas obteniendo resultados analíticos en menor tiempo, es decir, "reduce el tiempo de respuesta para llegar antes al diagnóstico de enfermedades".

A todo ello, el consejero ha suma que esta la aplicación de esta tecnología "se evita la derivación de determinados estudios a otro centro, incluyendo el incremento de la calidad y seguridad del paciente durante el procesamiento de las muestras a través de la trazabilidad de la automatización".

Desde el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Valme se da soporte a la población del área sanitaria sur de Sevilla, de quien es centro de referencia para la atención hospitalaria. Su actividad asistencial está destinada al apoyo diagnóstico de los distintos Servicios Médico/Quirúrgicos de atención hospitalaria, así como de los centros de Atención Primaria. En total, se atiende a una población de 400.000 personas. En el año 2024 su actividad registró un total de 15.700.818 determinaciones. Supone un 6,7% más que el año anterior, con la adscripción a esta área sanitaria de los hospitales de alta resolución de Morón de la Frontera, Lebrija y Utrer