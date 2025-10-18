La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá

Sobre la mesa de la Consejería de Fomento hay en estos momentos diez opciones para trazar el recorrido de la futura línea 2 del Metro de Sevilla. El proyecto, original de 2011, está siendo sometido a revisión a través de un estudio de alternativas que finalizará en 2026. Con él se están valorando todas las demandas recibidas y detectadas para dar servicio a zonas de la ciudad que no están lo suficientemente cubiertas a través de la actual línea 1 o de la próxima línea 3, que tiene un itinerario de norte a sur desde Pino Montano hasta el Hospital de Valme. Inicialmente la línea 2 proyectada hace 14 años comenzaba en Torreblanca y terminaba en Torre Triana, pasando por el Casco Antiguo, Polígono San Pablo o Sevilla Este. Ahora, se abre la puerta a que pare en Cartuja, Santa Bárbara, Palmete, Nervión, Camas o Alcalá.

Este estudio está analizando principalmente cómo ampliar el trazado hasta el Aljarafe y a otros barrios de la ciudad. De momento, se ha ejecutado la fase de trabajos previos, que incluye la recopilación, estudio y análisis de datos como antecedentes, además de analizar la cartografía y tener reuniones con administraciones y colectivos. También se está en contacto con la consultora Jaspers, que pertenece al Banco Europeo de Inversiones y asesora a la Comisión Europea.

Ya con esta fase la Junta de Andalucía tiene en su poder una decena de corredores por los que podrían pasar los trenes. Con respecto a paradas, ahora mismo se contempla que tenga una estación en Sevilla Tech Park (Cartuja), en Santa Bárbara, en Palmete y Padre Pío o en Nervión por la avenida Luis Montoto. En cuanto a su extensión, se plantea también que se extienda a Camas, a Alcalá mediante una conexión con el tranvía, o que se construya un ramal que permita llegar a Parque Alcosa y el Aeropuerto de San Pablo.

La previsión es que el trazado definitivo esté en 2026, ya que tiene este estudio de alternativas tiene un plazo de ejecución de 20 meses y fue adjudicado el pasado mes de noviembre de 2024 (hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato) a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido).

La próxima fase comenzará en noviembre, cuando se estudien detalladamente todas las alternativas preseleccionadas en base a campañas geotécnicas, análisis de riesgos, análisis multicriterio estudio de vías de financiación o estudio de impacto ambiental para encontrar la alternativa óptima. Una vez concluido este estudio y obtenida la declaración ambiental, se procedería a licitar el proyecto constructivo, con el objetivo de que esté redactado en 2028 y permita así iniciar seguidamente su construcción para 2029.

El actual diseño tiene 14 kilómetros y 17 paradas

El proyecto constructivo de 2011 contemplaba un recorrido 13,9 kilómetros a lo largo de 17 estaciones, de forma que comenzaría en la calle Jerónimo de Aguilar, junto al edificio Torre Triana de la Cartuja, y finalizaría en el barrio de Torreblanca.

El actual diseño de la línea 2 lograría conectar Cartuja (Torre Triana) – Santa Justa en sólo 8 minutos, la Plaza Duque – Palacio de Congresos en sólo 16 minutos, y la Puerta Osario- Aeronáutica (Sevilla Este) en sólo 18 minutos. Así, se conectarían puntos importantes como la estación de autobuses de Plaza de Armas, la estación del AVE de Santa Justa y el Palacio de Congresos.

Plano inicial planteado por la Junta antes de su construcción con las cuatro líneas de metro que tendría Sevilla / Junta de Andalucía

Claves: Santa Justa, la línea 1 y el Aljarafe

Sobre este recorrido previsto hace 14 años, la asociación Sevilla Quiere Metro ya mandó un escrito a la Consejería de Fomento pidiendo tres "aspectos esenciales": que pase por la estación de Santa Justa, que se cruce con la línea 1 y que llegue a Aljarafe. Para la asociación, es "crucial" que la línea 2 "incluya a la estación de Santa Justa en su recorrido" al ser un punto "estratégico", ya que "a lo largo de los próximos años el número de pasajeros que viajará en ferrocarril aumentará de forma exponencial debido a las nuevas políticas de sostenibilidad europea, así como a la liberación del sector ferroviario en España y la consecuente entrada de nuevos operadores ferroviarios"

También consideran que "adquiere una extraordinaria relevancia la modificación del trazado actual para que la futura línea 2 se cruce en algún punto con la existente línea 1". En el diseño actual, ambas líneas son paralelas y no hay estación en común para realizar un transbordo. Si llega a Nervión, que es una de las opciones planteadas en el estudio de alternativas, se podría cumplir con este punto. Sí podría hacerlo con la línea 3 en la zona de María Auxiliadora.

La tercera petición, que también se está contemplando en este estudio, fue que se analizara "la prolongación de la línea 2 al Aljarafe por el trayecto de la A-49", una propuesta que "desde la sociedad civil se está coordinando con los municipios de la comarca del Aljarafe". De hecho, el Ayuntamiento de Camas ha aprobado en los últimos años mociones y declaraciones institucionales para que este municipio sea tenido en cuenta en el recorrido de la línea 2, pasando por Tomares, Gines y Castilleja de la Cuesta. Sevilla Quiere Metro también propuso que tuviera parada en el Hospital de San Juan de Dios (Bormujos).

Sevilla Este, en pie de guerra reclamando el metro

La entrada en funcionamiento del tranvibús fue el detonante definitivo para que los vecinos de Sevilla Este se echaran a la calle. El pasado 3 de octubre centenares de manifestantes cortaron el tráfico en la avenida Luis Uruñuela para reclamar una "deuda histórica". La eliminación de un carril en las vías de entrada y salida del distrito para que reservarlo para el tranvibús colapsó el tráfico desde la implantación de esta línea, un motivo más para pedir un acelerón a la línea 2 de metro.

No obstante, las últimas intervenciones de las administraciones responsables (Ayuntamiento de Sevilla y Consejería de Fomento) son de seguir apostando por la línea 2. En la reciente edición de #ElCorreopregunta con el propio alcalde, José Luis Sanz, este defendió que "el metro es la verdadera solución para Sevilla Este; el tranvibús no supone renunciar a la línea 2". "Con el estudio de alternativas de la línea 2, en poco tiempo ya nos ha dado resultados. Estamos pasando de las palabras a los hechos", aseguró el pasado miércoles la consejera de Fomento, Rocío Díaz. Los vecinos ya cuentan las horas para que esas "palabras" y esos "hechos" se traduzcan en una nueva línea de metro.