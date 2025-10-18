El multitudinario paso de la Esperanza por el Porvenir y el Parque María Luisa: Sevilla se vuelca con una misión histórica

Tras salir del hospital Virgen del Rocío, donde protagonizó un histórico encuentro con pacientes y profesionales sanitarios, la Esperanza de Triana se adentró en el Porvenir y en el Parque de María Luisa en su camino de vuelta a Triana desde el Polígono Sur.

La Esperanza a su paso por Cardenal Bueno Monreal / Jorge Jimenez

En este camino de un sábado 18 de octubre la Esperanza de Triana dejó un álbum de imágenes históricas. Una parada en la calle Juan Pablos con un improvisado concierto, el paso por las calles y espacios icónicos de la Exposición de 1929 o el multitudinario recorrido por el Parque de María Luisa con las primeras luces de la tarde.

La Esperanza de Triana cruza el Pabellón Real de Sevilla / jorge jimenez

No fueron pocas las cámaras que intentaban capturar a la Esperanza a través de la arboleda y con la Catedral Regionalista de Sevilla que es la Plaza de España. Durante el recorrido, fueron constantes las aclamaciones y ovaciones a la Esperanza de Triana al grito de "¡Trianera guapa!"

La Esperanza de Triana en su misión al Polígono Sur / Jorge Jimenez

De ahí se dirigió a una avenida de El Cid repleta con destino a la Antigua Fábrica de Tabacos, en la que muchas trianeras fueron las famosas cigarreras reflejadas en obras como la ópera de Carmen de Bizet. En la pequeña capilla universitaria le espera la Hermandad de los Estudiantes y una amplia representación de la Universidad de Sevilla.