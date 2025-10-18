La obra del Metro llega a la Glorieta Berrocal: cortes de tráfico y cambios de Tussam en Pino Montano y en la RUN

La obra de la línea 3 de Metro en el tramo entre Pino Montano y la Ronda Histórica sigue avanzando con la mirada puesta en 2030, fecha prevista para la puesta en servicio. Este lunes 20 de octubre, los trabajos llegarán hasta uno de los puntos clave de la Ronda Urbana Norte, la Glorieta Berrocal, lo que obligará a activar un plan especial de tráfico con cortes de circulación y cambios en las líneas de Tusssam que se prolongará al menos durante seis meses.

Cambios de tráfico

En concreto, el corte parcial de la Glorieta Berrocal afectará al tramo comprendido entre la Avenida Alcalde Manuel del Valle y calle Telegrafistas. Durante las obras, se habilitarán dos carriles por sentido entre calle la Parque Sierra de Castril y Avenida Alcalde Manuel del Valle, funcionando esta configuración como by-pass del tramo de Glorieta afectado por las obras.

En la calle Filatelia, en el tramo comprendido entre Avenida Manuel del Valle y calle Estafeta, se habilitará un carril por sentido, quedando cortado al tráfico general el tramo comprendido entre calle Estafeta y calle Telegrafistas. Para facilitar el giro a izquierda desde Estafeta a Filatelia, se ha habilitado de forma provisional una rotonda en la misma.

Cortes de tráfico y cambios de Tussam por la obra del Metro / El correo

También se cortará al tráfico general la calle Parque de Doñana, sentido sur, en el tramo comprendido entre calle Corral de los Olmos y Glorieta Berrocal, permitiendo únicamente el acceso al parking del centro comercial Carrefour y a los residentes en la vía para estacionamiento en las dos bandas de aparcamiento de dicho tramo.

El tráfico general de salida de la zona de Pino Montano, sentido sur y oeste, que hasta ahora se realizaba por esta vía, tendrá ahora su alternativa por la calle Corral de los Olmos-Glorieta Astrofísica-calle Parque Sierra de Castril y Glorieta Berrocal.

El tráfico procedente de la vía de servicio de la Ronda Urbana Norte que acceda a la Glorieta desde el oeste para dirigirse al norte, bien a la zona de Pino Montano, bien dirección SE-20, realizará dos recorridos alternativos:

Para la zona de Pino Montano : Glorieta Berrocal, Avenida Alcalde Manuel del Valle, glorieta de la intersección de Alcalde Manuel del Valle con Avenida de Pino Montano, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Glorieta Berrocal y calle Parque de Doñana.

: Glorieta Berrocal, Avenida Alcalde Manuel del Valle, glorieta de la intersección de Alcalde Manuel del Valle con Avenida de Pino Montano, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Glorieta Berrocal y calle Parque de Doñana. En dirección SE-20: Glorieta Berrocal, Avenida Alcalde Manuel del Valle, glorieta de la intersección Avenida Alcalde Manuel del Valle con Avenida de Pino Montano, Avenida Alcalde Manuel del Valle, Glorieta Berrocal y calle Parque Sierra de Castril.

Por último, el plan de movilidad contempla que para el tráfico procedente de calle Parque de Grazalema que acceda a la Glorieta Berrocal desde el este, se le habilitará un carril en la parte no afectada de la Glorieta con acceso a la calle Parque de Doñana.

Cambios en Tussam

Durante los seis meses de las obras, las líneas de Tussam 13, LN, C6 y la nocturna A1 se verán afectadas en su recorrido por la calle Parque de Doñana (sentido Glorieta Berrocal). El plan contempla el desvío de las mismas por la ruta alternativa: calle Corral de los Olmos, Glorieta Astrofísica, calle Parque Sierra de Castril y Glorieta Berrocal.

Las paradas alternativas se establecerán, durante los seis meses de duración previstos para estas obras, en calle Corral de los Olmos junto a la intersección con calle Parque de Doñana.

Idéntico recorrido alternativo seguirán las líneas afectadas del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, con paradas en calle Corral de los Olmos lo más cerca posible de la intersección con la Glorieta Berrocal.