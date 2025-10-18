La Policía investiga un grave accidente en Sevilla Este: los vecinos denuncian carreras ilegales

Un vehículo que circulaba a una velocidad excesiva de madrugada por la calle Periodista Juan Tribuna de Sevilla Este provocó un aparatoso accidente. El conductor perdió el control y se estrelló contra otros coches que se encontraban estacionados. Aunque la Policía aún investiga lo ocurrido, los vecinos apuntan directamente a la continúa celebración de carreras ilegales de coches por esta zona.

"Un equipo especializado en investigación de siniestros viales se ha hecho cargo del caso y continúa recabando testimonios para poder alcanzar conclusiones", resume la Policía Local a través del perfil Emergencias Sevilla, que subraya que aunque el accidente ha sido "aparatoso" no hay lesionados. Sí se han producido daños en varios de los coches aparcados.

Sin embargo, durante toda la jornada en redes sociales se han sucedido los mensajes de vecinos denunciando estos hechos y apuntando directamente a la celebración de carreras ilegales de coches sin control que se producen en esta zona de Sevilla Este.

"Urge que el Ayuntamiento le dé una solución porque algún día habrá muertos", resume uno de los mensajes difundidos en redes sociales por parte de vecinos de la zona.

Durante los últimos meses se han sucedido las denuncias de carreras ilegales por las noches en Sevilla, aunque hasta ahora los casos hechos públicos se han concentrado en la zona del Polígono Sur.