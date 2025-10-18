La Policía investiga una grave agresión por un disparo en Dos Hermanas
Fuentes consultadas apuntan a un disparo a un individuo
La Policía Nacional investiga una grave agresión que se ha producido en torno a las dos de la tarde en Dos Hermanas. Según confirman desde el 112 al menos una persona ha resultado herida.
Según fuentes consultadas hay una persona de 39 años herida por un disparo.
Los hechos se han producido en torno a las 2 de la tarde en la calle Real de Utrera del municipio de Dos Hermanas.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
