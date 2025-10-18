Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía investiga una grave agresión por un disparo en Dos Hermanas

Fuentes consultadas apuntan a un disparo a un individuo

Calle Real de Utrera, en Dos Hermanas

Calle Real de Utrera, en Dos Hermanas / Google Maps

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La Policía Nacional investiga una grave agresión que se ha producido en torno a las dos de la tarde en Dos Hermanas. Según confirman desde el 112 al menos una persona ha resultado herida.

Según fuentes consultadas hay una persona de 39 años herida por un disparo.

Los hechos se han producido en torno a las 2 de la tarde en la calle Real de Utrera del municipio de Dos Hermanas.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
  2. Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
  3. El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
  4. Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos
  5. Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo
  6. Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
  7. Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla
  8. Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia

La Policía investiga una grave agresión por un disparo en Dos Hermanas

La Policía investiga una grave agresión por un disparo en Dos Hermanas

Sevilla se vuelca con la Esperanza: multitudinario paso por el Porvenir, Parque María Luisa y el Rectorado

Sevilla se vuelca con la Esperanza: multitudinario paso por el Porvenir, Parque María Luisa y el Rectorado

El Hospital de Valme se refuerza con un nuevo laboratorio para agilizar cribados y pruebas diagnósticas

El Hospital de Valme se refuerza con un nuevo laboratorio para agilizar cribados y pruebas diagnósticas

La obra del Metro llega a la Glorieta Berrocal: cortes de tráfico y cambios de Tussam en Pino Montano y en la RUN

La obra del Metro llega a la Glorieta Berrocal: cortes de tráfico y cambios de Tussam en Pino Montano y en la RUN

Calle de la cebada, del lúpulo o Gambrinus: Sevilla dedicará a la cerveza los nombres del barrio Cruz del Campo

Calle de la cebada, del lúpulo o Gambrinus: Sevilla dedicará a la cerveza los nombres del barrio Cruz del Campo

Hospitalizado un hombre tras recibir un navajazo en el cuello en Cantillana

Hospitalizado un hombre tras recibir un navajazo en el cuello en Cantillana

“¡Por la salud de los enfermos!” y por el personal sanitario: el Virgen del Rocío se abraza a la Esperanza de Triana

“¡Por la salud de los enfermos!” y por el personal sanitario: el Virgen del Rocío se abraza a la Esperanza de Triana

El Polígono Sur se despide de la Esperanza de Triana entre ovaciones, vítores y lágrimas: “¡No nos dejes!”

El Polígono Sur se despide de la Esperanza de Triana entre ovaciones, vítores y lágrimas: “¡No nos dejes!”
Tracking Pixel Contents