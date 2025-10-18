El Polígono Sur se despide de la Esperanza de Triana entre ovaciones, vítores y lágrimas: “¡No nos dejes!”
La misión en el barrio más pobre de España concluye con una emotiva despedida al son de la Banda de las Cigarreras y acompañada por miles de personas
Amanecía en Sevilla con el canto de los vencejos. La calma se rompía poco antes de las ocho de la mañana en las inmediaciones de la parroquia de Jesús Obrero. Allí un gran número de devotos se preparaban para despedir a la Esperanza en el regreso a Triana. Atrás quedaron dos semanas llenas emociones, vivencias y conversaciones de tú a tú con la Virgen. Por delante, a la Esperanza le espera un largo trayecto que cubrir hasta casa, visitando enclaves únicos como el Hospital Virgen del Rocío, la Plaza de España de nuevo o el Rectorado de la Universidad de Sevilla.
El cortejo se puso en marcha a las ocho de la mañana, realizando la Virgen una maniobra muy complicada para salir del templo del Polígono Sur. Una vez pisaba la calle, la priostía de la corporación se encargó de calzar los zancos de las andas para emprender rumbo directo hacia el Hospital Virgen del Rocío.
Miles de personas despedían a la Esperanza entre gritos, lágrimas, vítores y con una emoción desbordada. “¡Guapa, guapa!”, se escuchaba desde un extremo de la calle Padre Juan Sebastián Bandarán. “No nos dejes” le gritaba una vecina del barrio que acompañaba a la Dolorosa en sus últimos instantes en el barrio con una renta per cápita más baja de España.
Al son de la Banda de las Cigarreras
A un ritmo presuroso para evitar retraso pero andando al son de la música de la Banda de las Cigarreras, la Esperanza recorrió las últimas calles del Polígono Sur. Las calles Bendición y Esperanza y Rafael Pérez del Álamo fueron las últimas vías donde los vecinos del barrio más pobre de España se dieron cita para despedirse de la Esperanza.
El histórico paso de la Esperanza de Triana por el Polígono Sur finalizó con una imagen que quedará para el recuerdo: la Virgen atravesando el paso subterráneo de las vías del tren al son de la Banda de las Cigarreras. Una frontera que supone una asignatura pendiente de la ciudad y que atravesó la Dolorosa con solemnidad y entre vivas.
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos
- Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo
- Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
- Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla
- Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia