El Polígono Sur se despide de la Esperanza de Triana entre ovaciones, vítores y lágrimas: “¡No nos dejes!”

La misión en el barrio más pobre de España concluye con una emotiva despedida al son de la Banda de las Cigarreras y acompañada por miles de personas

Jorge Jiménez

Pablo García Torrejón

Pablo García Torrejón

Sevilla

Amanecía en Sevilla con el canto de los vencejos. La calma se rompía poco antes de las ocho de la mañana en las inmediaciones de la parroquia de Jesús Obrero. Allí un gran número de devotos se preparaban para despedir a la Esperanza en el regreso a Triana. Atrás quedaron dos semanas llenas emociones, vivencias y conversaciones de tú a tú con la Virgen. Por delante, a la Esperanza le espera un largo trayecto que cubrir hasta casa, visitando enclaves únicos como el Hospital Virgen del Rocío, la Plaza de España de nuevo o el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

El cortejo se puso en marcha a las ocho de la mañana, realizando la Virgen una maniobra muy complicada para salir del templo del Polígono Sur. Una vez pisaba la calle, la priostía de la corporación se encargó de calzar los zancos de las andas para emprender rumbo directo hacia el Hospital Virgen del Rocío.

Los primeros instantes de la salida de la Esperanza del Polígono Sur estuvieron llenos de emoción

Los primeros instantes de la salida de la Esperanza del Polígono Sur estuvieron llenos de emoción / Jorge Jiménez / ECA

Miles de personas despedían a la Esperanza entre gritos, lágrimas, vítores y con una emoción desbordada. “¡Guapa, guapa!”, se escuchaba desde un extremo de la calle Padre Juan Sebastián Bandarán. “No nos dejes” le gritaba una vecina del barrio que acompañaba a la Dolorosa en sus últimos instantes en el barrio con una renta per cápita más baja de España.

Al son de la Banda de las Cigarreras

A un ritmo presuroso para evitar retraso pero andando al son de la música de la Banda de las Cigarreras, la Esperanza recorrió las últimas calles del Polígono Sur. Las calles Bendición y Esperanza y Rafael Pérez del Álamo fueron las últimas vías donde los vecinos del barrio más pobre de España se dieron cita para despedirse de la Esperanza.

La Esperanza de Triana acompañada por miles de personas en el Polígono Sur

La Esperanza de Triana acompañada por miles de personas en el Polígono Sur / El correo

El histórico paso de la Esperanza de Triana por el Polígono Sur finalizó con una imagen que quedará para el recuerdo: la Virgen atravesando el paso subterráneo de las vías del tren al son de la Banda de las Cigarreras. Una frontera que supone una asignatura pendiente de la ciudad y que atravesó la Dolorosa con solemnidad y entre vivas.

