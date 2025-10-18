"¡Viva el Polígono Sur! ¡Viva Triana!": la Esperanza logra el reencuentro entre dos barrios unidos por su historia

"¡Vivan los poligoneros!", se escuchó en medio de la calle Pureza. "¡Viva Triana!, exclamaban vecinos del Polígono Sur en la calle Padre Sebastián Bandarán. Dos barrios unidos por una historia común, la del exilio a finales de los años 50 de miles de familias gitanas de que vivían en los tradicionales corrales de vecinos, que se han reencontrado durante una histórica misión de la Esperanza de Triana, que se ha prolongado durante las últimas semanas. Este sábado se ha puesto el broche final.

Los primeros instantes de la salida de la Esperanza del Polígono Sur estuvieron llenos de emoción / Jorge Jiménez / ECA

Miles de personas han arropado a la trianera desde que a las 8 de la mañana se abrieran las puertas de la Parroquia de Jesús Obrero, donde permaneció durante quince días hasta que en torno a las seis de la tarde (cumpliendo el horario previsto) llegara a la Capilla de los Marineros. Este trayecto se ha convertido en una jornada histórica repleta de imágenes inéditas y emotivas. Como la visita al Hospital Virgen del Rocío, donde aguardaban pacientes (muchos de ellos niños) y personal sanitario. O el encuentro con la Hermandad de los Estudiantes el Rectorado. O la ruta por un Parque María Luisa abarrotado de público como si fuera Domingo de Ramos. O la parada en San Telmo, con saeta incluida.

Desde primera hora de la tarde, el barrio de Triana esperaba a su Esperanza con sus calles abarrotadas. En Betis o en Pureza no cabía un alfiler. Miles de personas llenaban su calles entre ovaciones y aclamaciones a la trianera que avanzaba al son de la Banda de Las Cigarreras. Durante el recorrido a ella se sumó el coro de La Salle que protagonizó espectaculares momentos como la salve con la que se despidió del Virgen del Rocío.

La despedida del Polígono Sur

La última jornada de la histórica misión de la Esperanza en el Polígono Sur arrancó a las ocho de la mañana en la parroquia de Jesús Obrero. Allí un gran número de devotos se preparaban para la despedida. Atrás quedaron dos semanas llenas emociones, vivencias y conversaciones de tú a tú con la Virgen. El cortejo se puso en marcha a las ocho de la mañana, realizando la Virgen una maniobra muy complicada para salir del templo del Polígono Sur. Una vez pisaba la calle, la priostía de la corporación se encargó de calzar los zancos de las andas para emprender rumbo directo hacia el Hospital Virgen del Rocío.

La Esperanza camino de Triana. / Jorge Jiménez

A un ritmo presuroso para evitar retraso pero andando al son de la música de la Banda de las Cigarreras, la Esperanza recorrió las últimas calles del Polígono Sur. Las calles Bendición y Esperanza y Rafael Pérez del Álamo fueron las últimas vías donde los vecinos del barrio más pobre de España se dieron cita para despedirse de la Esperanza.

El histórico paso de la Esperanza de Triana por el Polígono Sur finalizó con una imagen que quedará para el recuerdo: la Virgen atravesando el paso subterráneo de las vías del tren al son de la Banda de las Cigarreras. Una frontera que supone una asignatura pendiente de la ciudad y que atravesó la Dolorosa con solemnidad.

El Virgen del Rocío

Al otro lado de la barrera, pacientes de todas las edades y profesionales sanitarios se agolpaban en las escaleras del Hospital del Virgen del Rocío. Otros, que no habían podido bajar, se asomaban desde las ventanas del centro hospitalario para recibir a la Esperanza.

Al son de las marchas de la Banda de las Cigarreras y acompañada por las voces del Coro La Salle de Cádiz, la Dolorosa rodeó todo el hospital hasta situarse frente al acceso de la unidad infantil.

La Esperanza en el Virgen del Rocío. / Jorge Jiménez

Entre continuas aclamaciones, la Esperanza de Triana se acercó a pacientes, especialmente a los más pequeños. Una de ellas, en brazos, hizo la última llamada al palio con la que se inició la despedida de la Esperanza del Hospital tras más de una hora en el recinto.

No faltaron ni la ofrenda floral, ni los campanilleros ni las marchas más reconocidas de la Esperanza de Triana que sonaron en un recinto completamente abarrotado en el que pacientes y profesional sanitario buscaban cualquier recoveco para contemplar a la Dolorosa. Otros ni si quiera pudieron asomarse porque estaban en esos momentos atendiendo urgencias.

Parque María Luisa, Rectorado y San Telmo

En su camino de vuelta a Triana la Esperanza de Triana dejó un álbum de imágenes históricas. Una parada en la calle Juan Pablos con un improvisado concierto, el paso por las calles y espacios icónicos de la Exposición de 1929 o el multitudinario recorrido por el Parque de María Luisa con las primeras luces de la tarde.

Jorge Jiménez

No fueron pocas las cámaras que intentaban capturar a la Esperanza a través de la arboleda y con la Catedral Regionalista de Sevilla que es la Plaza de España. Durante el recorrido, fueron constantes las aclamaciones y ovaciones a la Esperanza de Triana al grito de "¡Trianera guapa!"

Finalmente, como estaba previsto, la Esperanza se adentró en el Rectorado, donde se encontró con la Hermandad de los Estudiantes, y con la Corporación municipal al completo. Y, de ahí, a San Telmo preparada para una gran ocasión y con el presidente andaluz, Juama Moreno, en la puerta preparado para hacer la llamada a una de las levantás.

La vuelta a Triana

Salía del recinto universitario para buscar la brisa fresca que el río traía. La Torre del Oro ocultaba el puerto final de la travesía, llegando al Puente de San Telmo con las primeras luces del atardecer. Entraba a Triana la Esperanza por Betis y Troya para desembocar en una calle Pureza repleta de público.

Jorge Jiménez

Triana estaba preparada para una de las grandes ocasiones. Completamente desbordada recibió a su Esperanza que navegó por Pureza entre gritos y ovaciones hasta su llegada a la Capilla de Los Marineros. A su casa, a su barrio que con esta misión vuelve a reencontrarse con ese pedacito de su historia que es el Polígono Sur.