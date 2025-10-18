Sevilla y Betis recuerdan el suicidio de Sandra y claman contra el acoso escolar

El suidicio de la joven Sandra Peña tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto ha conmocionado Sevilla durante toda la semana. Este fin de semana el caso ha llegado también a los dos clubes de fútbol sevillanos que disputaban partidos de la Liga de Fútbol Profesional este sábado.

El Betis lanzó una campaña en redes sociales con la imagen de la joven Sandra Peña con la camiseta verdiblanca: "En memoria de Sandra Peña", rezaba el texto.

A partir de ahí, han sido muchas las peñas béticas que han difundido carteles vinculados con la joven fallecida y contra el acoso escolar. "Hoy debería ser un día feliz porque vuelve el Betis pero todos tenemos en mente a Sandra Peña que por culpa del maldito bullying no está entre nosotros. Stop Bullying", recoge el mensaje difundido por la peña bética OhJuanMiguel.

Aplausos en el minuto 14 en Nervión

Antes del comienzo del duelo, el speaker de la entidad nervionense pronunció unas palabras de apoyo a la familia de Sandra Peña: "El Sevilla FC se solidariza con todas las víctimas de odio, acoso y bullying y muestra su total apoyo a la familia de Sandra Peña en estos complicados momentos. Estamos con vosotros".

En el minuto 14 se mostró en Gol Norte un lema que rezaba: "Tolerancia cero con el Bullying, DEP Sandra". Aplaudieron el gesto los 37.008 aficionados que se congregaron este medio día en Nervión.