Un sevillano se muda a Australia y muestra lo que más añora de su tierra: "No hay esa conexión"

Jesús Romero tenía claro que su destino estaba repartido por el mundo entero. Quería viajar, descubrir, explorar y reinventarse de forma constante cambiando su Sevilla natal por cualquier rincón del planeta que le proporcionara aventura y paz. Así, a sus 24 años, ha convertido Australia en su hogar tras ya haber viajado por Estados Unidos y Argentina. Pero, a pesar de todos los destinos en los que se ha adentrado, aún existe una serie de aspectos de su vida en la provincia hispalense que no para de añorar: "Lo echo de menos".

Así lo ha asegurado este sevillano a La Vanguardia, donde ha explicado que, en un principio, pensaba que España era "aburrida", por lo que decidió emprender su viaje por todo el globo, pero que una vez que ha residido fuera, ve la belleza y riqueza de esos pequeños detalles que pasan desapercibidos con las prisas del día a día: "Aquí todo gira en torno a sobrevivir al ritmo diario. Y aunque me encanta esta vida tan movida, a veces echo de menos esa rutina que antes parecía aburrida, pero que en realidad era un pequeño lujo”.

La tranquilidad y la comida, lo que más añora este joven de Sevilla

Para él, lo que más melancolía le despierta de Sevilla y de España en general es que "todo fluye": "Tienes tu grupo, tus planes, y puedes improvisar sin pensarlo demasiado. Aquí, en cambio, todos tienen horarios diferentes y menos tiempo libre”. Pero si algo rememora diariamente con cariño es el ocio y la gastronomía de Sevilla, donde es habitual salir a comer y disfrutar de los mejores sabores en compañía: "No hablo de copas, sino de tapas, de bares de pueblo. En Sevilla es normal ir a desayunar una tostada con café o tapear con amigos. Esa cercanía no existe aquí".

"En Australia, casi todo son cadenas de restaurantes con gente de todo el mundo. Está bien, pero no hay esa conexión cálida y familiar que tenemos en España", ha continuado narrado el joven, que ha indicado que, a pesar de lo que muchos ciudadanos creen, viajar no es tan idílico, sino que en ocasiones la nostalgia es difícil de sobrellevar. "Estaba en Miami, en pleno verano, y de repente me di cuenta de que, aunque tenía todo lo que muchos sueñan, lo único que quería era volver a España", ha expresado.

Su vida en Australia, una enseñanza constante para este sevillano

Por ello, ha explicado que, aunque viajar y vivir fuera "te enseña muchísimo", también desgasta. "Al final, como en casa no se está en ningún sitio. España me parecía aburrida antes, pero entendí que no era el lugar, sino lo que necesitaba aprender. Vivir fuera no es una vida perfecta, solo diferente”, ha señalado el joven.

De igual modo, ha explicado que los momentos más complicados se producen cuando llegan fechas importantes, como cumpleaños, Navidades o momentos familiares, que debe pasar lejos de sus seres queridos: "Pero es el precio de perseguir mis sueños lejos de casa".

Los momentos complicados a los que se ha enfrentado este sevillano en Australia

A pesar de las dificultades y de los momentos complicados que ha vivido, en su caso, el esfuerzo se ve recompensado con las vivencias y personas que está sumando durante su experiencia: "Hay momentos complicados: mudarte tres veces en un mes, no tener suficientes horas de trabajo o ir saltando de un empleo a otro sin descanso. Pero lo veo como parte del proceso y del crecimiento personal. Si quisiera comodidad absoluta y una vida lineal, me habría quedado en España".

"Me encanta lanzarme sin tener nada preparado, sin conocer a nadie, y construir mi vida desde cero. Siempre que las cosas se complican, aprendo y crezco. Nunca he tenido miedo de no poder con algo, porque sé que de una forma u otra lo voy a solucionar", ha relatado el joven. Por ello, ha aconsejado a quienes se planteen seguir sus pasos, que se "lancen, pero sin idealizarlo". "Vivir fuera no es una película, es una montaña rusa. Hay días increíbles y otros muy duros, pero lo mejor llega cuando te das cuenta de que, a pesar de todo, estás creciendo", ha señalado.