El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París

El alquiler en Sevilla es cada vez más inaccesible. Los precios superan ya los 1.000 euros en muchos barrios de la capital, incluso los hay donde los pisos están por encima de los 1.500. Esto dificulta en gran medida el acceso a la vivienda, una cuestión que preocupa a la ciudadanía. No en vano, el CIS (Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas) de octubre arrojaba que más del 37% los españoles afirma que la vivienda es su principal problema, más de siete puntos por encima del anterior.

El Índice de la plataforma de alquiler on line Spotahome sobre la Evolución de Precios en Ciudades Europeas revela que, si bien los barrios más caros de Sevilla no alcanzan a los más inaccesibles de otras capitales del viejo continente, son comparables a distritos míticos, como el de Montmatre en París. Así sucede en Triana, Nervión o Los Remedios. El precio medio de arrendamiento en cada uno de ellos en el tercer trimestre de 2025 es de 1.330, 1.580 y 1.500 euros, respectivamente, mientras que en el emblemático barrio de los pintores de la capital de Francia se sitúa en los 1.300.

Estas tres zonas de Sevilla han experimentado incrementos en los precios de alquiler en el último año, del 2% (Triana), del 8% (Nervión) y del 23% (Los Remedios), mientras que en el caso de Montmatre la caída respecto al mismo periodo de 2025 fue de casi el 20% (hace un año estaba en 1.600 euros). Según este estudio, Los Remedios es el barrio de Sevilla donde más aumentaron los importes a pagar por un arrendamiento, seguido por San Julián (14%), Nervión, Triana y Pío XII (2%).

Bajadas de precio

Al otro lado de la balanza se situaron los barrios que, si bien siguen teniendo precios disparados, registraron bajadas en términos interanuales. San Vicente, Cerro del Águila o el Arenal fueron algunos de los que bajaron en este periodo, según Spotahome, aunque (excepto el Cerro del Águila, con un precio medio de unos 900 euros), superan los 1.000 euros con bastante margen.

En lo que respecta a las modalidades de alquiler, en Sevilla capital ha subido de manera exponencial en un año el arrendamiento de los estudios, al pasar de los 750 a los 927 euros, lo que supone un incremento del 24%. Por su parte, las habitaciones han visto caer el precio: si en el tercer trimestre de 2024 tenían un coste medio de 395 a 390 euros. Por último, los pisos también se abarataron, aunque mínimamente, al pasar de 1.300 a 1.275 euros.

Situación nacional

En cualquier caso, y a pesar de los abultados precios, Sevilla se encuentra en la horquilla media a nivel nacional. Según el informe, Barcelona y Madrid son los grandes protagonistas de las subidas en un año, sobre todo en algunos barrios. Así, en la ciudad condal destaca El Fort Pienc, que se posiciona como el barrio con la mayor subida de precios de toda España, un 34,2% en solo un año, llevando su precio medio a los 2.225€/mes por un piso. Otros barrios como Santa Eulàlia (+23,1%) y El Poblenou (+21,9%) confirman una tendencia de revalorización muy fuerte y extendida en la ciudad.

‍En el caso de Madrid, Nueva España se dispara un 30,3% y El Viso un 27,3%. Sin embargo, en Recoletos, aunque su subida es más moderada (18,1%), su precio final de 3.125 euros lo consolida como el barrio residencial más caro de España. Por último, en Valencia, donde más aumentaron los arrendamientos fueron en Camins al Grau (19,8%) y Campanar (15,3%).

Capitales europeas

En lo que respecta a las grandes capitales europeas, el mercado premium español compite directamente con los barrios históricamente más caros de Londres, París o Roma, y en algunos casos los supera: un barrio como El Fort Pienc, en Barcelona (2.225€/mes) supera en precio a barrios parisinos como Vaugirard (2.184€/mes), apunta el estudio. En este sentido, añade que aún más revelador es Sant Gervasi (2.770€/mes), que se sitúa prácticamente al mismo nivel que el exclusivo barrio de Campo Marzio en Roma (2.800€/mes). Sin embargo, esta diferencia es mucho más acusada si tenemos en cuenta las diferencias salariales entre los países comparados.

‍Los que más suben son los barrios de Alcântara en Lisboa, que se disparó un 47,7%; Vaugirard en París un 45,6% y Brera en Milán un 41,4%, lo que demuestra "que la presión sobre el alquiler es un fenómeno global".