Un hombre amenaza con un gran cuchillo a varias personas en la Romería de Valme y lesiona a tres policías

Un individuo ha amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones a un grupo de personas durante el paso de la Hermandad de Valme por Bellavista y ha provocado un grave altercado que ha dejado tres agentes lesionados. El hombre fue reducido y detenido por la Policía Local y ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos se han producido este domingo cuando la Hermandad de Valme pasaba por el barrio de Bellavista, concretamente por la calle Asencio y Toledo. Varias personas llamaron a la Policía Local advirtiendo que se encontraba nervioso y estaba protagonizando un altercado, según informa el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla.

El detenido en el suelo. / Emergencias Sevilla

Acto seguido, el detenido subió a su domicilio y bajó portando un cuchillo de 36 centímetros con 21 cm de hoja. Ante la presencia policial, atacó a los agentes, que tuvieron que reducirle para proceder a su detención. Tres de ellos resultaron lesionados en la detención.

El detenido se encuentra en dependencias policiales para ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial.