La Giralda de Sevilla conquista el mundo: estas son las 'hermanas gemelas' que tiene repartidas por todos los rincones del planeta

La Giralda de Sevilla se ha convertido en un verdadero emblema de la historia, arquitectura y cultura sevillana por el mundo entero, que se refleja no solo en los miles de visitantes que acuden cada día a la capital hispalense para contemplarla, sino en la inspiración que ha supuesto para las construcciones de todo el mundo gracias a su característico estilo, que fusiona con maestría el arte islámico y renacentista.

Así, el emblemático monumento cuenta con diversidad de 'hermanas gemelas' repartidas por el mundo, que han bebido no solo de la belleza de esta construcción, sino de su diseño, funcionalidad y legado cultural. Es lo que ocurre con Kansas City, que creó su propia Giralda en 1967.

La hermana gemela de la Giralda en Kansas City

Todo comenzó en la década de 1920, cuando Jesse Clyde Nichols, un promotor inmobiliario con grandes proyectos emprendidos en Kansas City, visitó Sevilla y se enamoró de la ciudad, por lo que planeó construir una Giralda en el centro comercial Country Club Plaza en 1929. Sin embargo, el proyecto no se pudo llevar a cabo en ese momento. Dos décadas después, el centro comercial pasó a manos de su hijo, Miller Nichols, que viajó en 1966 a Sevilla, como ya había hecho su padre, en este caso para disfrutar de la Feria de Abril. Y, como le había ocurrido a su padre, se sintió maravillado por la hermosura de la ciudad, por lo que promovió que ese mismo año Sevilla y Kansas City se hicieran ciudades hermanas.

La hermana gemela de la Giralda en Kansas City

Además, un año después, en 1967, se construyó la réplica de la Giralda de Sevilla en el centro comercial de Kansas City con una altura de 40 metros, tamaño inferior a la original, de 104,1 metros.

Marrakech también tiene su propia Giralda de Sevilla

Estos vestigios de Sevilla también han llegado a territorios como Marrakech pero, en lugar de lo ocurrido en Kansas City, que se inspiró en la Giralda, en este caso fue el monumento hispalense el que bebió de la Mezquita Kutubía, construida en 1141, mientras que las obras para hacer realidad la Giralda de Sevilla arrancaron en 1184 siguiendo el modelo de la mezquita.

Marrakech también tiene su propia Giralda de Sevilla

Tal y como se puede contemplar al observarlas ambas estructuras, que fueron levantadas bajo el criterio de los almohades, comparten la elegancia y sobriedad del estilo de la época, considerándose en la actualidad como un verdadero símbolo de sus ciudades. Pero, a pesar de las similitudes de su exterior, la Giralda cuenta con mayor altura que la Mezquita Kutubía, con 104 metros frente a los 69 de la de Marrakech.

Florida también tiene su propia Giralda de Sevilla

La sombra de la Giralda de Sevilla también llega hasta Florida, donde uno de los hoteles más lujosos e históricos de todo Estados Unidos, por el que han pasado personalidades de la talla del presidente Franklin D. Roosevelt, la estrella de cine Judy Garland e, incluso, el gánster estadounidense Al Capote que, según las leyendas, tenía un casino clandestino en la torre Giralda del hotel en el que incluso falleció uno de sus socios.

Este hotel del sur de Florida inspirado en la estética mediterránea y en la decoración y cultura andaluza es el Miami Biltmore Hotel, un establecimiento situado en la ciudad de Coral Gables, con la que comparte creador, el desarrollador inmobiliario George E. Merrick.

Así es el hotel de Miami que tiene su propia Giralda de Sevilla

Así, Merrick decidió en 1924 crear un hotel repleto de lujo, moda y deporte en el que se distingue su torre, una réplica a escala de la Giralda de Sevilla que se eleva a 96 metros de altura y que no solo se caracteriza por su exquisita belleza y similitud con el monumento sevillano, sino por sus inigualables vistas a través de su terraza al aire libre con unas panorámicas envidiables del océano y toda la ciudad.

Una torre que no solo sirve como elemento decorativo y para diferenciar el hotel sobre cualquiera del planeta, sino que fue construido con la intención de acoger elegantes suits de ambientación sevillana y mediterránea, entre las que destaca la que utilizaba con asiduidad Al Capone, que a día de hoy se puede seguir visitando y para la que es necesario abonar entre 1.500 y 2.000 euros para pasar la noche.

La Giralda de Sevilla, en Tarragona

Tarragona también cuenta con una réplica a escala de la Giralda de Sevilla gracias a un proyecto impulsado por una pareja catalana a finales del siglo XIX. Esta iniciativa que busca recrear la torre se produjo después de que la pareja visitara Andalucía en su viaje de bodas y se enamorara de su cultura y arquitectura.

La Giralda de Sevilla, en Tarragona

Así se puso en pie la Giralda de l’Arboç, un palacete de estilo neoárabe con toques de modernismo que finalizó su construcción en 1908 y que cuenta con una altura de 52 metros. Un lugar que se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de Tarragona y que también cuenta en su entorno con una réplica del Salón de los Embajadores del Real Alcázar de Sevilla, así como del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada.

La arquitectura sevillana, también presente en Badajoz

Otra de las hermanas gemelas de la Giralda de Sevilla se encuentra en Badajoz, donde se construyeron en 1935 los Almacenes La Giralda, una torre que se levantó como sede de este establecimiento comercial pero que ha cambiado de uso con el paso de los años, aunque continúa siendo un símbolo del municipio.

La Giralda de Sevilla, en Badajoz

Una construcción que se creó con el proyecto del arquitecto Rodolfo Martínez y de Abel Pinna, que reproducían la Giralda de Sevilla para traer un pedazo del alma de Sevilla hasta Extremadura.

Bélgica y Nueva York, otros de los territorios con su propia Giralda

Las réplicas de la Giralda se extienden por toda la geografía internacional, como es el caso de Bélgica, donde la Biblioteca de la Universidad de Lovaina cuenta con su propia torre inspirada en el monumento con el fin de reflejar los lazos culturales entre España y Europa.

Biblioteca de la Universidad de Lovaina y su réplica de la Giralda de Sevilla

Lo mismo ocurre con la ciudad de Nueva York, que entre 1890 y 1925 albergó una réplica de la construcción en el Madison Square Garden diseñada por Stanford White. Aunque ya fue demolida, sigue siendo un recuerdo latente de la importancia de Sevilla en los Estados Unidos.

La Giraldilla de Lebrija

La provincia de Sevilla también alberga diversas réplicas del monumento hispalense, entre la que destaca la Giraldilla de Lebrija, una torre campanario de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva ubicada en pleno casco histórico de la ciudad que ha recibido ese nombre ante su amplio parecido con la legendaria construcción.

Este es el pueblo de Sevilla que tiene su propia réplica de la Giralda

De ese modo, la Giraldilla de Lebrija ha sido reconocida como la hermana pequeña de la Giralda, aunque cuenta con una altura que supera los 60 metros de altitud. Esta infraestructura comenzó a levantarse en 1756, después de que se derrumbara el antiguo campanario tras un terremoto. Sin embargo, hicieron falta más de dos décadas para finalizar esta construcción que está inspirada en la Giralda de Sevilla

Lo mismo ocurre con municipios sevillanos como Carmona o Écija, que cuentan con sus propias réplicas a escala de la torre sevillana en una muestra de que la sombra de la Giralda es tan alargada que alcanza cada rincón del planeta.