La Junta avanza en su plan de inversión en seguridad, mejoras y un centro multiusos en las instalaciones La Cartuja

La Junta de Andalucía defiende su gestión y su "apuesta" por las instalaciones deportivas La Cartuja. Ante las quejas expresadas por una parte de los usuarios por las tarifas y por la conservación, la Consejería de Cultura y Deportes ha defendido que se ha alcanzado una inversión de más de un millón de euros en distintas mejoras y que hay una estrategia para que lograr "unas instalaciones modernas, con equipamientos y tecnología avanzada para que la ciudadanía pueda disfrutar de un servicio deportivo de primer nivel".

La Consejería de Cultura y Deporte destaca que las instalaciones ubicadas en la Cartuja cuentan con más de 5.000 usuarios y que se han ejecutado inversiones por un valor de un millón de euros como la instalación del sistema de videovigilancia integral, la automatización de accesos, la renovación de las zonas de pádel y gimnasio, o la reapertura de la cafetería del complejo. A estos proyectos de mejora habría que sumar los trabajos actualmente en ejecución como las obras de impermeabilización y mejora de los vestuarios, el proyecto de eficiencia energética de las pistas de atletismo y campo de rugby, el equipamiento de la sala de atletismo o la escalera de acceso a la grada de atletismo y rugby.

También está en marcha la reforma integral del tee de prácticas del campo de golf, que permitirá ampliar la oferta formativa y profesional, y el proyecto del edificio multiusos, que se encuentra en estos momentos en fase de redacción. Según la Consejería este nuevo inmueble "será un punto de inflexión para esta instalación, al incorporar espacios cubiertos para entrenamientos de alto rendimiento, salas de fisioterapia y medicina deportiva, un auditorio y zonas de restauración y servicios".

Apoyo de entidades

La Junta de Andalucía subraya a través de un comunicado que cuenta con el respaldo de los principales clubes que compiten en este centro como el Cajasol Ciencias de Rugby, que disputa sus partidos de división de honor en las instalaciones o las Simon Verde Cocos, en División de Honor Femenina. En esta línea, el presidente del Ciencias, Rafael Monserrat, ha manifestado a través de la Junta de Andalucía que "el disponer de campo de césped natural para los entrenamientos y partidos oficiales de nuestro equipo división de honor en una zona de fácil acceso y cercana al centro de la ciudad facilita mucho nuestro día a día, así como la afluencia de seguidores a nuestros partidos". Ha destacado también que "en el estreno del pasado fin de semana el estado del césped era perfecto".

Por su parte, la presidenta de las Simón Verde Sport Cocos, Carmen López, ha aplaudido a través del comunicado de la Consejería de Cultura y Deportes el respaldo de la Junta de Andalucía con su patrocinio para que el club, el único femenino rugby en máxima categoría, la división de honor, siga estando en la élite deportiva, y pueda hacer uso de unas instalaciones de alto nivel.

"La gestión coordinada que llevamos con la Administración nos hace poder competir estrategia y objetivos, no solo en La Cartuja sino también en otras instalaciones donde el atletismo es prioritario como el caso del Estadio de la Juventud de Granada o la Ciudad Deportiva Javier Imbroda", subraya por su parte el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca.

Por último, el presidente de la Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, ha señalado que la instalación se ha convertido en "una de las principales fuentes de cantera de golf de Andalucía, por las actividades de golf que desarrollan en esta escuela pública que abarcan más allá de formación y la práctica en nueve hoyos".