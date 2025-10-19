El nuevo barrio del Puerto superará el último trámite municipal para construir 700 viviendas en torres de 14 plantas

El Pleno del próximo miércoles dará luz verde al proyecto del nuevo barrio del distrito urbano portuario de Sevilla a la espera de la autorización definitiva de la Consejería de Fomento. Tras sufrir un revés en la primera votación por la abstención de Vox, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reunió el pasado viernes los apoyos necesarios para sacar adelante el expediente promovido por la Autoridad Portuaria en un Consejo de Gobierno extraordinario de la Gerencia.

El plan que se llevará al Pleno es el mismo documento que ya se tramitó el pasado mes de febrero una vez que se han incluido todos los informes favorables sectoriales preceptivos de los distintos organismos estatales y autonómicos. Ahora, una vez que el Ayuntamiento lo ratifique se elevará a la Consejería de Fomento que debe dar el visto bueno definitivo.

Esta modificación de planeamiento arrancó en 2022 y supone, en términos generales, la transformación de un suelo reservado para actividades económicas productivas en un uso mayoritariamente residencial. Para ello, se reducirá la edificabilidad. Si para usos industriales tenía capacidad para 137.529 metros cuadrados construidos, para hacer viviendas el límite se establece en 98.000 metros cuadrados. De éstos, 57.400 son para viviendas libres, 24.600 para pisos protegidos y 16.000 son para comercios y oficinas vinculadas al nuevo desarrollo. Además, se reservan 58.000 para espacios libres aunque en este cómputo se tiene en cuenta ya el Parque de Bermejales ya construido en terrenos de la Autoridad Porturia, promotora de este proyecto.

De acuerdo a estos parámetros, este ámbito podrá albergar hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. El nuevo barrio contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. Dispondrá en su diseño de una gran plaza central destinada a la conmemoración de la Exposición del 29.

La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929. 40 hectáreas de dominio público portuario que actualmente se dedican a operaciones portuarias, almacenamiento o actividades logísticas se destinarán a espacios libres, zonas verdes, actividades económicas, paseo, oficinas, usos universitarios, etc. Habrá un hotel, locales de ocio, o un gran boulevard. En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros. Aunque todo esto corresponde al proyecto que está liderando al Autoridad Portuaria, con un cauce diferente.

'Master Plan' del proyecto para el Puerto de Sevilla / Autoridad Portuaria de Sevilla

Acuerdo político

La Autoridad Portuaria es la promotora de este proyecto que se desarrolla sobre sus suelos y que se enmarca dentro de su plan conexión con la ciudad a través de la incorporación de usos residenciales y comerciales. Para su tramitación se ha requerido de un complejo respaldo político con un proceso que arrancó en el año 2022.

Posteriormente, tras as movilizaciones vecinales contrarias al diseño, y con la nueva corporación municipal se paralizó su tramitación durante casi un año tras el rechazo en el pleno de toda la oposición a la propuesta que defendía el gobierno local. En febrero de 2025 se retomó el acuerdo dentro de los pactos entre PP y Vox, y salió adelante de forma provisional. El miércoles finalizará la tramitación a la espera del aprobación formal de la Junta de Andalucía.