Sabotean la cerradura de la sede de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Sevilla
"Hemos sufrido actos vandálicos en la sede durante un momento muy especial como son las mesas del día del cáncer"
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que ha canalizado los testimonios de las afectadas por los problemas del programa de cribado de esta enfermedad en Andalucía, ha denunciado que su sede en el centro de la capital andaluza ha sido saboteada.
"Nos han saboteado. Hemos sufrido actos vandálicos en la sede durante un momento muy especial como son las mesas del día del cáncer", ha publicado este colectivo este fin de semana en sus redes sociales.
Amama, que ha publicado un vídeo y varias fotografías del sabotaje, explica que las cerraduras de su sede han sido rellenadas con pegamento, lo que ha impedido el acceso a sus instalaciones.
Esta asociación tiene previsto celebrar el próximo domingo 26 de octubre al mediodía una nueva concentración bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', en este caso ante la sede de la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo.
- Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
- El colegio Irlandesas Loreto sólo 'separó a las jóvenes e hizo un seguimiento' tras 'dos años de bullying' a Sandra
- El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: 'Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria
- La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá
- Las obras del nuevo barrio de Regimiento de Artillería se aceleran: las 1.000 VPO empezarán a construirse en 2026
- Indignación en la concentración en memoria de Sandra Peña: el colegio amanece con pintadas de 'asesinos' y 'justicia
- Una media de 5.000 viajeros al día y 'sin atascos': el Ayuntamiento defiende el uso del tranvibús en Sevilla Este
- Triana tendrá piscina en 2028: será cubierta para usarse en verano e invierno y estará en el Charco de la Pava