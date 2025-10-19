Sabotean la cerradura de la sede de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Sevilla

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que ha canalizado los testimonios de las afectadas por los problemas del programa de cribado de esta enfermedad en Andalucía, ha denunciado que su sede en el centro de la capital andaluza ha sido saboteada.

"Nos han saboteado. Hemos sufrido actos vandálicos en la sede durante un momento muy especial como son las mesas del día del cáncer", ha publicado este colectivo este fin de semana en sus redes sociales.

Amama, que ha publicado un vídeo y varias fotografías del sabotaje, explica que las cerraduras de su sede han sido rellenadas con pegamento, lo que ha impedido el acceso a sus instalaciones.

Esta asociación tiene previsto celebrar el próximo domingo 26 de octubre al mediodía una nueva concentración bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar', en este caso ante la sede de la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo.