Siete trenes afectados por un incendio en el tramo entre Guadajoz y Majarabique en Sevilla

Un incendio declarado junto a las vías del tren entre las localidades sevillanas de Guadajoz y Majarabique provocó este domingo la interrupción temporal del tráfico ferroviario, aunque las llamas fueron sofocadas rápidamente por los equipos de emergencia. El suceso ocasionó importantes retrasos en varios trenes de larga distancia, alta velocidad y un servicio Avant, según confirmaron fuentes de Renfe a Europa Press.

En concreto, la demora media de los seis trenes de larga distancia y alta velocidad ha sido de 40 minutos, mientras que el único Avant afectado ha sufrido un retraso de 23 minutos a causa del incidente.

Circulación restablecida

El incendio cercano a la infraestructura de las vías ya ha sido sofocado por los bomberos de la zona, que han permitido el paso y el restablecimiento de la circulación y la normalidad.