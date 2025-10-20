Cuenta atrás para las elecciones en la Universidad de Sevilla: debate este jueves entre de los siete candidatos a rector
El cara a cara entre los candidatos se celebrará el próximo jueves a las 19.00 desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería con la periodista Mabel Mata como moderadora
P. G.
Cuenta atrás para las elecciones a rector en la Universidad de Sevilla que, por segunda vez en su historia, se celebran por sufragio universal el próximo 30 de octubre. A una semana de la fecha en que se abran las urnas, la Hispalense organiza un debate electoral con los siete candidatos y candidatas que concurren a las elecciones a Rector o Rectora que se desarrollará jueves 23 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería a las 19.00 horas.
El debate será moderado por la periodista Mabel Mata y se retransmitirá por TVUS y por el canal de YouTube de la US, pudiendo asistir miembros de la comunidad universitaria con su carné de la Universidad de Sevilla hasta completar aforo.
La celebración de este debate, que se organiza bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación, ha sido consensuada con las siete candidaturas, quienes han pactado todos los detalles del mismo. Tanto el orden de las intervenciones, como la colocación de los candidatos y candidatas en el escenario, ha sido a través de sorteos.
El debate se estructura en cuatro bloques: Gobierno y transparencia; Desarrollo de la carrera profesional del Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS); Docencia e investigación y, por último, un bloque dedicado al Estudiantado. Además, informa la US, cada candidato tendrá un espacio de introducción y de cierre.
