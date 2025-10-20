Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emvisesa se persona en la causa sobre la parcela municipal de Pino Montano que investiga la UCO

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla confirmaba días atrás que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad"

Cartel de Emvisesa, en primer plano, en una imagen de archivo.

Cartel de Emvisesa, en primer plano, en una imagen de archivo. / María José López - Europa Press - Archivo

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de la vivienda (Emvisesa), se ha personado este lunes en el caso de la parcela municipal que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de que el pasado 15 de octubre el Juzgado de Instrucción número 10 levantara el secreto de las actuaciones, según señalan fuentes del Consistorio a Europa Press.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ya anunció el pasado 16 de septiembre que el Ayuntamiento se personaría en dicha la causa cuando se levantara el secreto de sumario.

La UCO investiga los hechos tras una denuncia por el proceso de enajenación mediante subasta pública de unos terrenos ubicados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año.

Sanz recordaba en esas declaraciones que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital "solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial". "Quizás estaban más preocupados de otras cuestiones que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban".

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla confirmaba días atrás que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad".

