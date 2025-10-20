Emvisesa se persona en la causa sobre la parcela municipal de Pino Montano que investiga la UCO
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla confirmaba días atrás que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad"
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de la vivienda (Emvisesa), se ha personado este lunes en el caso de la parcela municipal que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de que el pasado 15 de octubre el Juzgado de Instrucción número 10 levantara el secreto de las actuaciones, según señalan fuentes del Consistorio a Europa Press.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ya anunció el pasado 16 de septiembre que el Ayuntamiento se personaría en dicha la causa cuando se levantara el secreto de sumario.
La UCO investiga los hechos tras una denuncia por el proceso de enajenación mediante subasta pública de unos terrenos ubicados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año.
Sanz recordaba en esas declaraciones que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital "solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial". "Quizás estaban más preocupados de otras cuestiones que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban".
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla confirmaba días atrás que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad".
- Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
- El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París
- El colegio Irlandesas Loreto sólo 'separó a las jóvenes e hizo un seguimiento' tras 'dos años de bullying' a Sandra
- La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá
- Las obras del nuevo barrio de Regimiento de Artillería se aceleran: las 1.000 VPO empezarán a construirse en 2026
- Indignación en la concentración en memoria de Sandra Peña: el colegio amanece con pintadas de 'asesinos' y 'justicia
- El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: 'Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria
- Una media de 5.000 viajeros al día y 'sin atascos': el Ayuntamiento defiende el uso del tranvibús en Sevilla Este