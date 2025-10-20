Dos guardias civiles le salvan la vida a un hombre que había sufrido un ictus en Villamanrique

Una pareja de guardias civiles le ha salvado la vida a un hombre que había sufrido un ictus en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, según ha informado este lunes la Benemérita. Los efectivos solicitaron asistencia médica de inmediato y realizaron "maniobras de reanimación cardiopulmonar" a la víctima, una actuación que "resultó determinante", tal como detallan desde el Instituto Armado.

"Los hechos tuvieron lugar cuando una mujer pidió auxilio desde el interior de una finca ganadera a una patrulla de la Guardia Civil, que en ese momento se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana en la carretera A-8060", apuntan fuentes de la Benemérita. "Los agentes accedieron de inmediato al recinto, donde localizaron a un hombre de avanzada edad inconsciente en el interior de una vivienda".

"Al llegar al lugar, encontraron a esta persona apenas sin pulso ni respiración, con una hemorragia significativa en la cabeza y signos evidentes de cianosis", explican desde el Instituto Armado a través de una nota de prensa. "Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles comenzaron de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras informaban a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) para solicitar asistencia sanitaria urgente".

De manera simultánea, "uno de los agentes habilitó una zona de aterrizaje para el helicóptero, señalizando el área con medios oficiales y material luminoso", mientras el otro de continuaba realizando los primeros auxilios. "Tras varios minutos intentando reanimar a la víctima, Policía Local de Villamanrique de la Condesa llegó junto con el equipo médico, que continuaron con las maniobras, logrando finalmente recuperar el pulso y la respiración del paciente, aunque de forma muy débil".

Tras esta primera asistencia, el afectado fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío. "El personal sanitario comunicó posteriormente que la intervención de la Guardia Civil fue determinante para salvar la vida del hombre, destacando la rapidez y eficacia con la que se actuó, lo que permitió mantener las constantes vitales hasta su llegada", destacan desde la Benemérita, que aclara que este hombre "se encuentra aún hospitalizado".