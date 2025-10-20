Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Metro de Sevilla

La Junta licita el proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

Con este contrato, se definirá la solución técnica para las instalaciones, sistemas de energía y sistema de iluminación del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián

Labores de instalaciones en la Línea 3 Norte del Metro.

Labores de instalaciones en la Línea 3 Norte del Metro. / CONSEJERÍA DE FOMENTO

El Correo

El Correo

Sevilla

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por algo más de un millón de euros (1.079.843) la redacción del proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. Con este contrato, se definirá la solución técnica para las instalaciones, sistemas de energía y sistema de iluminación del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha afirmado al respecto que este nuevo contrato constituye un hito más del cronograma para la ampliación del Metro de Sevilla. "No sólo avanzamos con las obras del túnel, sino que ya preparamos todas las instalaciones necesarias para que la Línea 3 Norte opere dentro de los plazos fijados", manifesta en una nota de prensa.

Rocío Díaz ha remarcado que "los avances en el Metro de Sevilla son claramente visibles tras años de parálisis, con obras en el 63% del trazado entre Pino Montano y Prado de San Sebastián y con estudios en marcha para la Línea 3 Sur y la Línea 2".

Este contrato se suma a los más de 500 millones de euros movilizados para la ejecución de las obras de los tres primeros tramos (Pino Montano, Los Carteros- Ronda Urbana Norte y Hospital Macarena) y el ramal técnico, que ya está finalizado. Este contrato va a permitir la redacción de los proyectos constructivos de las instalaciones.

Esto abarca tanto el sistema de electrificación (líneas de alimentación y distribución, subestaciones, línea aérea de contacto, telemando,...) como los sistemas ferroviarios (comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, sistema de videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, sistema de información al viajero, puesto de control centralizado y sistema billetaje).

También está incluido el diseño de las instalaciones de Protección y Seguridad del túnel (sistemas de ventilación y de detección de incendios, señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y suministro y distribución de energía).

Noticias relacionadas y más

Las empresas interesadas en este contrato tienen hasta el próximo 2 de diciembre para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec). Una vez se firme el contrato, la empresa adjudicataria tendrá 12 meses para la redacción de estos proyectos constructivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
  2. El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París
  3. El colegio Irlandesas Loreto sólo 'separó a las jóvenes e hizo un seguimiento' tras 'dos años de bullying' a Sandra
  4. La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá
  5. Las obras del nuevo barrio de Regimiento de Artillería se aceleran: las 1.000 VPO empezarán a construirse en 2026
  6. Indignación en la concentración en memoria de Sandra Peña: el colegio amanece con pintadas de 'asesinos' y 'justicia
  7. El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: 'Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria
  8. Una media de 5.000 viajeros al día y 'sin atascos': el Ayuntamiento defiende el uso del tranvibús en Sevilla Este

La Junta licita el proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

La Junta licita el proyecto de instalaciones de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

La Policía detiene a una persona y toma Brenes por un atrincherado vinculado al tiroteo mortal de Dos Hermanas

La Policía detiene a una persona y toma Brenes por un atrincherado vinculado al tiroteo mortal de Dos Hermanas

Detenido por tirar a su mujer de un coche en marcha en Sevilla con sus tres hijos dentro

Detenido por tirar a su mujer de un coche en marcha en Sevilla con sus tres hijos dentro

El colegio Irlandesas de Loreto pide “cautela y responsabilidad” mientras se investiga la muerte de Sandra Peña

El colegio Irlandesas de Loreto pide “cautela y responsabilidad” mientras se investiga la muerte de Sandra Peña

Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura

Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para la madre que abandonó a su bebé en un contenedor en Los Palacios

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para la madre que abandonó a su bebé en un contenedor en Los Palacios

La Fiscalía abre dos investigaciones en el caso de Sandra Peña: una al colegio y otra a las presuntas acosadoras

La Fiscalía abre dos investigaciones en el caso de Sandra Peña: una al colegio y otra a las presuntas acosadoras

La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta

La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta
Tracking Pixel Contents