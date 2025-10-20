La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta

La futura línea 60 de Tussam que conectará Sevilla Este con el Hospital Macarena se estrenará el próximo 17 de noviembre, gracias a la llegada de los nuevos 17 autobuses articulados híbridos que se incorporan a la flota, con capacidad para hasta 175 personas. Recorrerá una longitud total de 27,6 kilómetros, entre ida y vuelta, y tendrá 15 paradas por sentido. Prestará servicio con el mismo modelo de línea exprés que las líneas LE o LN, tanto en su horario de funcionamiento 7.00 a 22.00 horas como a la mayor distancia interparadas. La terminal estará en Barqueta y posibilitará el transbordo con líneas circulares interiores (C3 y C4) y exteriores (C1 y C2) y líneas transversales como la 3 (Bellavista – Pino Montano) y 6 (Gta. San Lázaro – Hospital Virgen del Rocío).

El servicio se prestará con ocho vehículos en horario de mañana y mediodía, siete en valle y cinco en horario de tarde, con frecuencias de paso de 16 minutos en horario de mañana y 24 en horario de tarde. La oferta será de 90 expediciones diarias, 45 por sentido, y 8.100 plazas (4.050 por sentido).

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado esta nueva línea y la incorporación de casi una veintena de vehículos este lunes en las instalaciones de Tussam. "Estos nuevos autobuses posibilitarán la activación de la nueva línea 60 que unirá uno de los distritos más poblados de Sevilla con su hospital de referencia. Un compromiso que adquirí como alcalde con los vecinos y que va a ser una realidad inminente".

El recorrido comenzará en la Avenida de la Aeronáutica, circulando posteriormente por Avenida de Las Ciencias, Avenida Emilio Lemos, Avenida Séneca, Avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, calle Ada, Avenida Alcalde M. del Valle, Avenida de Llanes, Ronda Pio XII, Dr. Marañón, José Díaz y Avenida Concejal Jiménez-Becerril, finalizando en la Barqueta.

Tussam incorpora 17 nuevos autobuses híbridos

Sanz ha presentado los nuevos 17 autobuses articulados híbridos que se incorporan a la flota de Tussam con una Inversión de más de 7,75 millones de euros. "Estos vehículos de última generación, sostenibles y accesibles, demuestran la apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por un transporte público que reduce su huella de carbono y que lidera el cambio hacia una movilidad del siglo XXI".

"Estos autobuses híbridos GNC cumplen con la normativa Euro VI E, la más exigente en materia de emisiones en Europa. Sus características técnicas mejoran la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida, como piso bajo continuo y rampas con sistema de inclinación lateral", ha descrito el primer edil popular.

Con estos 17 nuevos autobuses, se han sumado ya 62 nuevos vehículos desde el inicio de mandato popular y se prevé que hasta la finalización del mismo se incorporen 63 más. De hecho, ya está prevista la compra de otros 37 en 2027, llegando en total a los 162 vehículos en total, para los que se habrán invertido más de 60,5 millones de euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un autobús de Tussam / Ayuntamiento de Sevilla

Más de 58 millones de viajeros hasta septiembre

En los primeros nueve meses de 2025, es decir, hasta el pasado mes de septiembre, Tussam ha transportado más de 58 millones de usuarios, un incremento del 5,9% respecto a 2024 (3.279.717 viajeros más) "y la velocidad comercial de los autobuses sigue mejorando, con 13,19 km/h. de media".

"Son cifras récord, nunca antes habíamos tenido tantos usuarios. Y eso no es casualidad, es el resultado directo de una apuesta firme por el transporte público como columna vertebral de la ciudad. Cuando se invierte en transporte público, se invierte en definitiva en mejora de la calidad de vida. Y los sevillanos lo están reconociendo con su confianza", ha analizado el alcalde. Además, la nueva línea de tranvibús ya desplaza diariamente una media de 5.000 usuarios.