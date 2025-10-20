Csif reclama usar las pistolas táser almacenadas desde hace años "para evitar más ataques a policías locales"

Un hombre amenazó y agredió a tres policías locales de Sevilla el pasado domingo cuando la romería de Valme recorría Bellavista. Una agresión que, según el Csif, se podría haber evitado si se usaran "las pistolas táser almacenadas desde hace años". "Sobre todo porque por desgracia este último ataque no es un hecho aislado", razona Santiago Raposo, delegado de este sindicato en la Policía Local.

"Cuando era candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz dijo que iba a dotar de pistolas táser a los efectivos policiales de la ciudad, y así lo hizo", explica Raposo. "A los pocos meses de llegar al cargo, Sanz compró 20 unidades de estas armas que, a día de hoy, siguen guardadas en un almacén. Y todo ello a pesar de que hay agentes formados y de los informes positivos elaborados por expertos en la materia, que aconsejan llevarlas de servicio".

Según justifican desde esta organización, las táser "han demostrado que son herramientas útiles para el trabajo policial en situaciones como las vividas durante la pasada romería de Valme". "Estas pistolas evitan que los policías tengan que hacer uso de las armas de fuego reglamentarias en casos extremos y que tanto los efetivos intervinientes como terceras personas sufran heridas. Además, impide que la que porta el arma blanca pueda autolesionarse".

"En la intervención realizada el pasado domingo se consiguió reducir al individuo, aunque por desgracia tres agentes resultaron heridos", señala Santiago Raposo. "Y esto no es un hecho aislado: con frecuencia nos encontramos ante situaciones en las que hay personas con armas blancas que no atienden a las órdenes para que depongan su actitud agresiva", denuncia este responsable sindical, que ha deseado "una pronta recuperación" a los policías atacados.