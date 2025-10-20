La Policía detiene a una persona y toma Brenes por un atrincherado vinculado al tiroteo mortal de Dos Hermanas

Un hombre de 39 años murió tiroteado el pasado sábado en Dos Hermanas, tal como señalaron fuentes cercanas al caso a El Correo de Andalucía. Dos días después después de estos hechos, que tuvieron lugar sobre las 14:00 en una vivienda de la calle Real de Utrera, la Policía Nacional se ha desplegado en otro municipio sevillano, Brenes, por la presencia de un hombre atrincherado vinculado a este homicidio. Según han confirmado fuentes oficiales a este medio, en la tarde de este lunes la Policía ha detenido a un varón que trató de huir por una ventana. Fuentes consultadas identifican a este detenido como una persona conflictiva con un largo historial de antecedentes, si bien su vinculación con el homicidio de Dos Hermanas no está confirmado. Una de las hipótesis que se baraja es que el detenido de este lunes diera cobijo en su domicilio la persona que en estos momentos está atrincherada.

Según Diario de Sevilla, que ha adelantado la intervención, este despliegue podría estar relacionado con la detención del presunto autor de este homicidio, en el que murió un hombre de 39 años. Por ahora, de manera oficial fuentes de la Subdelegación del Gobierno sólo trasladan que se trata de "un importante operativo": "En estos momentos la operación está en marcha. Hay un detenido por ahora, y se está actuando con la prudencia suficiente para poder desarrollar la operación con seguridad para la ciudadanía, los agentes e implicados".

Con el arrestado de este lunes, ya sería tres las personas detenidas por este suceso que conmocionó al sevillano municipio de Dos Hermanas. Ya el pasado domingo, la Policía Nacional arrestó a un individuo por su supuesta implicación en el suceso. Horas después, se procedió a una segunda detención, en este caso el hermano de la víctima, que salió a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen. Tal como detallaron desde el Cuerpo, "la investigación seguía su curso", por lo que no descartaba más capturas vinculadas a este tiroteo mortal.