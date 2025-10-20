La reforma de la torre de Renfe de Torneo, paralizada tras el abandono de las obras empezadas en 2023

Del pasado ferroviario de Sevilla en el siglo XX, previo a la transformación de la ciudad con la Expo de 1992, solo queda en pie una torre de control de las vías que daban servicio a la entonces estación de trenes de Plaza de Armas. Fue la única caseta que se conservó de las construidas en el primer tercio de siglo, y de hecho se denominó 'La Única'. Pero está sumida en el abandono y no está previsto a corto plazo que pueda salir de él. El gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, ha firmado la resolución del contrato de obras de rehabilitación de la torre tras haber constatado un "abandono" de las mismas. Transcurrido el 83,67% del plazo contratado, solo se ha certificado el 2,76% el presupuesto previsto, recoge este documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Estos trabajos fueron adjudicados en mayo de 2023 a la constructora Díaz Cubero, y el contrato se firmó en el mes de junio, con un presupuesto de 679.593,17 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Es decir, el 16 de junio de 2024 debería haber finalizado su reforma. Sin embargo, continúa deteriorándose tanto la estructura como el entorno, y por eso Urbanismo ha tomado medidas desestimando las alegaciones de la constructora, dando por acabado el contrato, acordando la incautación de las garantías definitivas ingresadas por importe de 27.301,67 euros, requeriendo al contratista su personación en un acto de medición de las obras para la entrega de la posesión de la obra, y apercibiendo al contratista.

La Gerencia de Urbanismo explica que "sin que conste actuación alguna o escrito alguno del contratista" al órgano de contratación, el 8 de mayo la Dirección Facultativa emite un informe en el que se constata "el aparente abandono de la obra por la contratista desde el 23 de abril de 2024" y la comunicación de esta de que "está decidiendo si continuar o no las obras". También se recoge que "la contratista ha cerrado el acceso a la obra y retirado todas las instalaciones exteriores de apoyo a la ejecución de las obras".

A la vista de los acontecimientos, Urbanismo requiere a la constructora en junio de 2024 que retome los trabajos, aunque también confirma una "paralización definitiva" de las obras así como el incremento del desmontaje de elementos auxiliares y del cajón de obras "sin constancia ni autorización alguna por el Coordinador de Seguridad y Salud". Finalmente, se concluye que "en ningún caso los argumentos recogidos en las alegaciones presentadas por la empresa justificarían la paralización unilateral de la obra, ni tampoco el incumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato".

El contrato se volverá a licitar, tal como aseguran fuentes municipales a este periódico. Aunque lo cierto es que la reforma de 'La Única' viene de lejos y no termina de llevarse a cabo. De hecho, el anterior Gobierno local, socialista, anunció en noviembre de 2022 la apertura de un concurso público para optar a las obras de recuperación y así rehabilitarla para usos culturales, con la previa autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Pero todo sigue en el mismo punto.

Estado de la torre 'La Única' en Torneo, la antigua caseta de Renfe / Gerencia de Urbanismo

Se iban a hacer mejoras en toda la estructura

Según describía el proyecto de rehabilitación consultado por este periódico, "funcionalmente, el edificio se desarrolla en tres plantas, baja, primera y segunda. La comunicación entre ellas se realiza a través de una escalera interior, ya que la escalera metálica exterior preexistente, de ancho 0,85 m. que rodea a la edificación, se encuentra fuera de servicio por no cumplir las condiciones mínimas". "Al estar protegida se conservará sin uso", desarrollaba.

Según describió la constructora Díaz Cubero, la rehabilitación del edificio iba a ser completa, de sus 160,72 m2 de superficie total construida. Se harían trabajos de mejora y actualización de la cimentación, estructuras, compartimentaciones, cerramientos, acabados e instalaciones. Para resolver la falta de acceso actual a sus tres plantas, "se iba a construir una rampa exterior, así como un ascensor y una nueva escalera en el interior, cumpliendo así con las normativas no implantadas en la última reforma".

Torre de las Agujas, o también conocida como Torre de Renfe, en calle Torneo de Sevilla / Jorge Jiménez

"Las salas y dependencias internas permanecerían diáfanas tras su recuperación", explicó la Gerencia de Urbanismo, "para facilitar su futura adaptación acorde a los usos culturales que el Ayuntamiento va a asignar a este inmueble".

De caseta de Renfe a sede de Radiópolis

Con motivo de la Expo del 92, la zona anexa a la orilla del río opuesta al recinto de la Isla de la Cartuja se transformó para la efeméride y se eliminó la línea ferroviaria, reordenándose el entorno. De ese pasado ferroviario, sobrevivió la torre emplazada a la altura de la confluencia de Torneo con la calle Pascual de Gayangos. Para garantizar su preservación, el PGOU de 2006 le asignó un nivel “C” de protección, que implica la conservación de la fachada, la cubierta y la escalera exterior, actualmente fuera de servicio por no cumplir la normativa.

Con la reurbanización de Torneo se llevaron a cabo obras de rehabilitación del edificio. Se sustituyeron los elementos originales en peor estado y se introdujo una escalera interior para permitir la comunicación vertical por dentro. Más allá de ello, la intervención se limitó a crear espacios diáfanos para que pudieran albergar usos diversos.

Superada la cita universal, la torre tendría unos años después usos hosteleros, por lo que fue adaptada para esa actividad por el promotor de la misma. En torno a 2004, se ejecutaron unas actuaciones de desmantelamiento de ese uso y de adecuación de las principales instalaciones. Además, más recientemente, durante quince años fue sede de la emisora radiofónica comunitaria Radiópolis, instalada en el edificio. Desde entonces, sigue a la espera de un nuevo uso que le saque del abandono.