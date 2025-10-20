Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura

Sevilla alberga el monumento más alto de toda España y uno de los más grandes de todo el mundo: el 'Nacimiento del Hombre Nuevo', conocido popularmente como 'El Huevo de Colón', una escultura de 45 metros de altitud y 500 toneladas de peso que fue un regalo de Rusia a la provincia hispalense como muestra de su unión.

Esta enorme estatua que tiene tres décadas de historia se encuentra localizada en el Parque de San Jerónimo, al norte de la capital de Sevilla, y se ha convertido en uno de los principales atractivos de todo el territorio sevillano por su imponente tamaño y su curiosa figura, con un gran huevo formado por las velas y cuerdas de las tres carabelas que alberga en su interior una enorme figura de Cristóbal Colón de 32 metros de alto.

El monumento más grande de España, en un parque de Sevilla

En esta imagen, Colón sostiene un mapa desplegado en sus manos sobre el que se representan las tres naves con las que cruzó el Atlántico en busca del 'Nuevo Mundo'. La elección de esta curiosa forma de huevo para recoger la estatua se debe a la leyenda del 'Huevo de Colón', que dice que el almirante dejó sin palabras a un grupo de nobles cuando mostró mostró su inteligencia e ingenio al conseguir mantener un huevo en pie únicamente dándole un golpe a su base.

La llegada de este monumento a la capital hispalense se remonta décadas atrás con la Exposición Universal de 1992 y el V Centenario del Descubrimiento de América, cuando el Ayuntamiento de Moscú decidió donar esta obra de bronce creada por el prestigioso artista ruso Zurab Tsereteli, actual presidente de la Academia de las Artes de Rusia, para simbolizar la conexión entre ambos territorios.

Nueve camiones para trasladar a Sevilla el enorme 'Huevo de Colón'

Debido a su gran tamaño y peso, para transportar esta obra desde Rusia fue necesario desmontarla y trasladarla en barco desde San Petersburgo hacia Santurce, en Bilbao. Tras esto, sus piezas fueron llevadas a Sevilla en nueve camiones.

Tras esto, el enorme 'Huevo de Colón' fue dispuesto en el reconocido parque de Sevilla, donde se mantiene hasta la actualidad, cuando se ha convertido en uno de los entornos más visitados y admirados de toda la provincia, y uno de los más impresionantes de todo el país.