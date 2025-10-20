La suerte cae en Sevilla: el Sueldazo de la ONCE reparte 240.000 euros en Los Palacios

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado en Los Palacios y Villafranca un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años que suma un premio de 240.000 euros.

La suerte la ha dado Francisco Benítez, vendedor de la ONCE desde 2019, en la barriada Los Ratones de la localidad sevillana y bares de la zona, por lo que da por hecho que le ha tocado a un vecino o vecina del municipio.

"No me lo puedo creer", decía nada más saber que había dado el mismo premio que dio a sus vecinos hace dos años. Es su segundo Sueldazo. "Me han dejado con una alegría en lo alto que no me lo esperaba, es una alegría enorme", afirma. "Esta alegría se contagia por todo el pueblo. La otra vez me pasó, se notó durante los dos meses siguientes. La gente me decía que lo iba a volver a dar. Y mira por donde lo he dado", afirma visiblemente feliz.

Francisco Benítez, vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte en Los Palacios / ONCE

El sorteo de este domingo estaba dedicado a la Colegiata de Valpuesta de Burgos, bajo el lema Los orígenes el español, ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Vélez-Málaga y ha llevado el resto de sus premios a Extremadura.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.