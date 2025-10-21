Los apartamentos turísticos acaparan el centro de Sevilla: luz verde a una docena junto al Salvador y la Catedral

Dos edificios más del centro de Sevilla reciben el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo para continuar con su tramitación urbanística y ofrecer en los próximos años más de una docena de apartamentos turísticos. La Gerencia de Urbanismo concede este martes en la reunión de su Comisión Ejecutiva licencia de obras en dos inmuebles ubicados en torno a la Plaza del Salvador, la Plaza de San Francisco y la Catedral, es decir, en pleno Casco Antiguo. Además, también se concede calificación ambiental a otros cuatro en varios distritos de la capital. Así, mientras las viviendas turísticas se encuentran limitadas en esta zona de la capital, los carteles de 'AT' (apartamento turístico) siguen colocándose en las fachadas.

En los números 15 y 17 de la calle Lineros, justo al lado de la Plaza del Salvador, Urbanismo concede licencia de obras de rehabilitación en las tres primeras plantas de ambos para adecuar las edificaciones en aparcamentos turísticos y local comercial sin uso en planta baja. En total se ubicarán aquí ocho apartamentos diferentes.

Y algo más al sur, en la calle Álvarez Quintero, la vía paralela a la Plaza San Francisco, se aprueba que se lleven a cabo trabajos de reforma del edificio ubicado en el número 48, que dispone de tres plantas más ático y semisótano destinadas a seis apartamentos turísticos. Estas habitaciones tienen una ubicación privilegiada, a escasos minutos de la Catedral, y ahora reciben la luz verde de Urbanismo, en este caso, para hacer cambios en el proyecto de cara a tenerlo todo en regla para ofrecer estos alojamientos.

Este martes el Gobierno de José Luis Sanz también concede licencia de reforma para apartamentos turísticos en otra zona muy demandada, junto a la Plaza de España. Concretamente, se aprueban obras para la rehabilitación de un inmueble protegido y la ampliación por colmatación y remonte de un edificio de tres plantas y sótano con destino a apartamentos en la planta baja y aparcamientos en el número 22 de la calle San Salvador.

Visto bueno ambiental en Triana y Casco Antiguo

Además de dar continuidad a estas obras, Urbanismo también concede la calificación ambiental en cuatro ubicaciones distribuidas en los barrios en los que precisamente ya no se pueden inscribir viviendas turísticas: Casco Antiguo y Triana. Así, se le da continuidad a la tramitación en el número 64 de la calle San Jacinto, en los números 21 y 33 de la calle Siete Revueltas, en el número 21 de la calle Relator y en el número 136 de la calle San Luis.

En Triana, recientemente, la Gerencia de Urbanismo también aprobó conceder una licencia para transformar un edificio ubicado en el número 16 de la calle San Jorge, a pocos metros del Puente de Triana y la Plaza del Altozano, y convertirlo en seis apartamentos turísticos.

En el último año, las inscripciones de este tipo de alojamientos han crecido un 20%, y semana a semana siguen llegando más solicitudes para que viviendas y locales se conviertan en habitaciones para turistas. Ya en 2024 se incorporaron a la oferta de apartamentos turísticos un total de 76, con ocho bajas, de manera que el incremento anual alcanzó el 26,05%. Se llegó así a los 329 apartamentos turísticos en total a finales de diciembre con 9.665 plazas, al sumar 1.660 plazas más y retirarse 160.

Teniendo en cuenta las inscripciones en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía en este 2025, la tendencia es superar la cifra de 2024 con creces, ya que se superaban los 50 apartamentos turísticos nuevos en la primera mitad del año, con un crecimiento anual del 20%.

De momento, el Gobierno Local asegura que no puede hacer más de lo que ha hecho, como es la regulación de las inscripciones de viviendas turísticas con un tope del 10% sobre el total residencial de la zona en la que estén, para frenar este fenómeno. Mientras tanto, mientras en los apartamentos turísticos no hay limitación, un informe del Ministerio de Vivienda ya reveló que Sevilla era la ciudad con más pisos turísticos ilegales de toda Andalucía. En concreto, el Gobierno de España ha revocado un total de 2.289 solicitudes para alquiler turístico en la capital andaluza.