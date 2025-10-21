La avería en un tren de Ouigo provoca retrasos de más de tres horas en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía está sufriendo retrasos durante la mañana de este martes, después de que un tren de Ouigo con destino a Sevilla sufriese una avería, lo que ha impactado en el resto de trenes.

En concreto, según la información de llegadas a la estación de Sevilla Santa Justa consultaba por Europa Press, se trata del tren 06476 de Ouigo con salida de Madrid a las 6.55 horas y llegada programada a Sevilla a las 9.39 horas, pero que no llegará hasta al menos las 12.33 horas, tres horas tarde.

Adif informó en sus canales de comunicación de los retrasos debido a la "avería de un tren", al mismo tiempo que Renfe hizo lo propio diciendo que se trataba de una "avería en un tren de otra operadora", aunque sin citar a Ouigo. Desde esta última compañía no se ha realizado ninguna comunicación pública.

Posteriormente, Adif también ha informado de la incidencia en otro tren a la salida de Santa Justa, en ese caso de Renfe, aunque desde la empresa pública aseguran que esta última incidencia no es la que explica los retrasos generales vividos esta mañana. De hecho, a las 12.45 horas, Adif ya dado por resuelta la incidencia vinculada a ese tren de Renfe.