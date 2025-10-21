Coanda celebra su 35º aniversario con una gala en el Casino de la Exposición de Sevilla

Coanda, empresa líder en soluciones de impresión y digitalización de procesos empresariales, celebró este sábado 18 de octubre su 35º aniversario en el emblemático Casino de la Exposición de Sevilla. El encuentro reunió a representantes institucionales, socios estratégicos, clientes y empleados, en una jornada que combinó la emoción del recuerdo con una mirada firme hacia el futuro.

El Casino de la Exposición, joya arquitectónica de la ciudad, sirvió de escenario perfecto para un día que combinó la nostalgia del recorrido de la empresa con la visión de futuro. Los asistentes disfrutaron de momentos llenos de historias y encuentros memorables en el majestuoso entorno del edificio, fortaleciendo la confianza y la amistad que van más allá de los procesos de ventas o relaciones empresariales, cimentando vínculos auténticos que perduran en el tiempo.

Kyocera, un socio estratégico presente en la celebración

Kyocera, socio estratégico de Coanda, estuvo presente en la celebración, acompañando en un día tan especial. Su asistencia no solo reafirma la relación de confianza y colaboración entre ambas empresas, sino que también pone de relieve la importancia de trabajar mano a mano con socios que comparten los valores que han marcado la trayectoria de la compañía.

Pedro Infante, CEO de COANDA, junto al Alcalde de Sevilla, Jose Luis Sanz / El Correo

Durante el acto central, Pedro Infante, CEO de Coanda, dirigió unas emotivas palabras a los invitados. En su discurso, recordó los orígenes de la empresa y su evolución, destacando la clave del éxito. “Celebrar 35 años en un lugar tan emblemático como el Casino de la Exposición es un verdadero honor. Este aniversario no solo mira hacia atrás para reconocer los esfuerzos y logros de tres décadas y media, sino que también nos impulsa a seguir innovando y liderando en el sector”, afirmó Infante Peralta.

El CEO, quien lleva más de una década impulsando la expansión de la compañía, subrayó el valor del equipo humano y su filosofía de un liderazgo que “se trabaja día a día”.

Crecimiento, innovación y compromiso con la digitalización

Desde su fundación en 1990, la empresa ha pasado de operar únicamente en Sevilla a estar presente en diez provincias, logrando esta expansión a través de la compra y absorción estratégica de empresas del sector. Siempre con la intención de aprender de cada nuevo equipo y mejorar paso a paso, Coanda reconoce que el crecimiento es fruto del esfuerzo conjunto y las experiencias.

Hoy, la compañía sigue apostando por la innovación tecnológica y la digitalización, preparándose para afrontar los desafíos del mercado con soluciones cada vez más avanzadas y sostenibles.

Sobre Coanda

Coanda es una empresa líder en sistemas de impresión y soluciones para la digitalización de procesos empresariales, fundada en 1990. Con 35 años de experiencia, se especializa en soluciones tecnológicas avanzadas, automatización de procesos y servicios de impresión profesional, y opera a nivel nacional, con presencia en diez provincias de España. Su sede principal se encuentra en Sevilla.