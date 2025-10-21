Las cuatro estrellas llegan hasta Palmete: la cadena AZZ obtiene el visto bueno de Urbanismo para levantar su nuevo hotel

La cadena sevillana AZZ Hoteles abrirá un nuevo establecimiento en la capital en 2026, y desde este martes ya cuenta con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo para ejecutar las obras de nueva planta del edificio. Será un hotel de cuatro estrellas con plazas de aparcamientos y estará ubicado en el número 1 de la avenida Via Apia, justo al lado de la A-92 y de la avenida del Deporte. Como ya explicó su consejero delegado, Nicolás Álvarez, a este periódico, tendrá unas 250 habitaciones, mientras que en 2027 se abrirá el siguiente, de 80 habitaciones en las inmediaciones de Santa Justa. Este nuevo hotel será de más estrellas de Palmete, aunque no estará muy lejos del hotel Vértice Sevilla, de la misma categoría, aunque al otro lado de la autovía.

Este hotel de más de 200 habitaciones también ofrecerá medio centenar de apartamentos turísticos, además de salones para eventos y convenciones, salas de reuniones, amplias zonas verdes y piscina exterior, según consta en la descripción de Visasur, empresa sevillana ligada a AZZ Hoteles en esta área de negocio.

Recreación del futuro hotel publicado en la web de Vivasur. / Vivasur

La ubicación actual de los activos de AZZ Hoteles se encuentran en Valencia (donde tiene dos), en Pamplona, en Asturias, en Mérida (Badajoz), en Peñafiel (Valladolid) y en Sevilla - en este caso, en formato de apartamentos turísticos en el entorno de la Torre de la Plata-. Concretamente, son 17 apartamentos ubicados a apenas 300 metros de la Catedral de Sevilla. El plan de expansión de la compañía contempla tener abiertos un total de 20 hoteles en 2030, de un tamaño medio de 65 habitaciones, esto es, triplicar el número de establecimientos y habitaciones, añade.

Además del hotel Vértice, para encontrar alojamientos hoteleros cercanos hay que irse al hotel Catalonia Hispalis de tres estrellas, ya en plena avenida de Andalucía, o el hostal Alamare, de dos estrellas, en la calle San José de Palmete. Los de categoría similar se encuentran mucho más al norte, en pleno Sevilla Este en los alrededores del Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes.

Sevilla roza el centenar de hoteles de lujo

Este nuevo hotel en Palmete se sumará a la oferta de establecimientos de lujo de Sevilla, que ronda ya el centenar. Según el informe mensual de agosto de Sevilla City Office, Sevilla contaba con 72 establecimientos de cuatro estrellas, siete de cinco y otros siete de 5 Gran Lujo. Y más recientemente se ha sumado a la planta hotelera de la capital hispalense el Cristine Bedfor Guest Houses Sevilla, ubicado en la céntrica Amor de Dios y que tiene categoría cuatro estrellas.

También habrá un Hilton cuatro estrellas superior en la zona de Viapol del distrito Nervión, concretamente donde se encontraban las antiguas oficinas de Endesa, en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrios. Grupo Insur está terminando la demolición de este inmueble y calcula 24 meses para culminar la construcción de un establecimiento que operará Hilton -según pudo saber este periódico-, una cadena que ya cuenta con otro en Sevilla, concretamente en Torneo Parque Empresarial.

Este nuevo hotel de alta categoría operado por una firma internacional se suma a las últimas confirmaciones en la capital hispalense, como el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía. Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.

A ellos se suma, entre otros, el histórico edificio que en su día fue sede de Telefónica, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con cinco plantas más ático y sótano, y que está adecuando su uso a un hotel de cuatro estrellas. El establecimiento tendrá un total de 43 habitaciones, con dos ascensores. También en el entorno de la Plaza del Duque están previstos nuevos establecimientos hoteleros, como el que ocupará lo que en su día fue la comisaría de La Gavidia. Será la cadena americana Hyatt Hotels Corporation la que abrirá el Thompson Sevilla, su primer hotel en la ciudad. Será un establecimiento de 101 habitaciones, con una fecha de apertura prevista en 2026. Además, la cadena Sercotel operará el hotel que se establecerá en el edificio de los sindicatos de ubicado en la esquina con la calle Trajano.