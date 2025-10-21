Desarticulada en Carmona una trama con cuatro detenidos por una estafa en la venta de vehículos industriales

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la localidad de Carmona (Sevilla), siendo detenidos cuatro integrantes por su presunta implicación en la comisión de varios delitos de estafa en la venta de vehículos articulados a nivel nacional.

La investigación da comienzo en el mes de junio del año 2024, tras la denuncia presentada por una persona que indicó a los investigadores que había depositado una cantidad económica en concepto de reserva por la compra de un vehículo industrial en una empresa ubicada en Carmona, no habiendo sido entregado dicho vehículo ni tampoco reingresado el importe abonado.

A raíz de estos hechos la Guardia Civil inició una ardua y compleja investigación llegando a constatar la existencia de varias denuncias a nivel nacional presuntamente relacionadas por hechos similares usando el mismo modus operandi, pudiendo establecer los investigadores como nexo la misma empresa.

La investigación llegó a identificar al cabecilla de la organización como el titular de la empresa reseñada, constatando que igualmente era propietaria de otras empresas dedicadas igualmente a la compra-venta de vehículos procedentes de otros países, siendo publicitados como reclamo en distintas páginas web para su posterior venta.

En base a estas averiguaciones los investigadores establecieron que una vez la organización recibían el encargo de adquisición de algunos de los vehículos, solicitaban a los interesados el abono como previo pago de una señal económica, pudiendo constatarse que las cuantías a ingresar oscilaban entre los 12.000 hasta los 150.000 euros. Posteriormente se acordaba una fecha de entrega no llegando a materializarse en ningún momento dicha transacción.

Como consecuencia de estos hechos la Guardia Civil realizó el registro de las oficinas de la empresa ubicada en Carmona, pudiendo certificar entre la documentación analizada que al menos existían indicios delictivos en diez operaciones de venta. La organización llegó a recibir ingresos por la supuesta venta del mismo vehículo en distintas operaciones, determinándose que los integrantes de la organización tenían un claro objetivo de estafa.

Debido a la gran cantidad de documentación que se sigue analizando por parte de los investigadores y la complejidad en la misma, la Guardia Civil ha llegado a esclarecer hasta el momento cinco hechos delictivos llevados a cabo por la organización en diversas provincias de la geografía nacional, ascendiendo la cantidad estafada a los 362.550 euros.

La operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Carmona se salda con la detención de cuatro personas puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial como presuntos autores de varios Delitos de Estafa.

La operación continúa abierta no descartándose nuevas actuaciones policiales.