Detenido en Sevilla un hombre por robar en casas habitadas usando un gato para abrir las rejas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre como presunto autor de 13 robos con fuerza cometidos en domicilios habitados. La investigación se inició en el pasado mes de julio, cuando los agentes observaron la misma forma de proceder en algunos robos en viviendas de la capital. En los mismos, el detenido entraba a los domicilios combinando técnicas de escalo y el uso de un gato hidráulico para forzar las rejas de las ventanas y acceder al interior.

Según ha detallado la Policía en una nota, entre los objetos sustraídos se han encontrado joyas, dinero y diversos dispositivos electrónicos, que posteriormente eran puestos a la venta en el mercado ilegal.

Durante la actuación, la Policía Nacional puso en marcha un operativo de localización y búsqueda del sujeto, una vez había sido identificado por los investigadores.

Tras su detención y una vez realizadas todas las diligencias oportunas, ha sido puesto a disposición judicial e, inmediatamente, ingresado en prisión.