Sorpresas al precio de un café: así es la fiebre de los paquetes perdidos que llega a Los Arcos

La fiebre de los paquetes perdidos aterriza en Sevilla y promete emociones fuertes y muchas risas. Desde el 27 de octubre al 2 de noviembre, el Centro Comercial Los Arcos se convertirá en un parque temático para cazadores de gangas y amantes del misterio: 10 toneladas de paquetes con contenidos tan impredecibles como tentadores. ¿Qué te tocará? ¿Un smartwatch o un calcetín suelto? Solo hay una forma de saberlo: abrirlo (una vez que lo hayas pagado). Y toda la aventura al precio de un café, desde casi 2 euros podrás adquirir tu paquete y cruzar los dedos para que la suerte juegue de tu lado. La protagonista es King Colis, una start-up francesa que ha decidido convertir la desgracia de los envíos extraviados en una auténtica aventura del consumo sorpresa.

Estos paquetes son aquellos que, por diversos motivos como datos incorrectos en la dirección, no llegaron a sus destinatarios originales. Tras el reembolso a los compradores, en lugar de ser destruidos por las empresas de logística –generando residuos–, King Colis los adquiere para darles una nueva vida, un enfoque eco-responsable que ya ha demostrado su éxito en toda Europa. Desde 2023, la empresa vende estos paquetes a través de su web y en tiendas efímeras, logrando comercializar entre 50 y 70 toneladas al mes en 10 países europeos.

Días y horario ➤ Del 27 de octubre al 2 de noviembre ➤ Horarios: Lunes: 15:00–21:00 Martes – Domingo: 11:00–21:00

"Los Pop-Ups son un verdadero éxito", afirma Killian Denis, CEO y cofundador de King Colis. "Una venta promedio recibe más de 8.000 visitantes, y el récord actual está en Milán, con 11.000 visitantes en una sola edición". El éxito en España ya se ha constatado en eventos previos en Madrid, Zaragoza y Valladolid, donde se vendieron más de 20 toneladas de paquetes a 19.500 visitantes.

¿Qué se puede encontrar y cómo funciona?

La magia reside en la sorpresa. Ni King Colis ni los clientes conocen el contenido de los paquetes antes de abrirlos. "Siempre es divertido y emocionante. Nunca sabes lo que vas a encontrar", comenta Denis. "A veces hay verdaderos tesoros. Hemos tenido clientes que han encontrado desde un pequeño lingote de oro de colección hasta un Rolex de segunda mano".

Los paquetes se venden al peso y se dividen en dos categorías:

Paquetes 'Estándar': Procedentes de grandes plataformas logísticas que importan productos de Asia. Se venden a 1,90 euros por cada 100 gramos.

Procedentes de grandes plataformas logísticas que importan productos de Asia. Paquetes 'Premium': Originarios de distribuidores oficiales de líderes europeos del comercio electrónico como Amazon, Rakuten o Cdiscount. Su precio es de 2,79 euros por cada 100 gramos.

Los visitantes dispondrán de 10 minutos para elegir los paquetes que deseen, con la prohibición de abrirlos antes de la compra. Una vez abonados, podrán descubrir si su adquisición esconde productos de tecnología, ropa de diseño, videojuegos, artículos de colección o cualquier otra sorpresa.