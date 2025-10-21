La Fiscalía pide retirar de redes sociales las fotos que culpan a tres menores por el suicidio de Sandra tras sufrir bullying
Se han abierto diligencias ante una posible delito por la difusión de estas fotografías
Tras el suicidio de la joven Sandra Peña tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas Loreto se han sucedido las pintadas en el centro y los mensajes en redes sociales señalando tanto al colegio como a un grupo de menores alumnas a quienes se culpa. Sus imágenes o incluso las direcciones de sus domicilios se han difundido junto a mensajes amenazantes.
Por este motivo, la La Fiscalía de Sevilla, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, ha requerido a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras del centro escolar Irlandesas de Loreto. En paralelo, también ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas.
"El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas” , recoge la Fiscalía en un comunicado remitido a todos los medios de comunicación.
Llamamiento a la prudencia
Ante esta situación la dirección del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, ha pedido "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" . En un comunicado publicado en sus redes sociales, el centro pide que "cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad".
"Nuestra prioridad --continúa la nota-- es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado". La dirección explica que el equipo de orientación y de bienestar smocional están atendiendo "de manera especial" a los estudiantes.
