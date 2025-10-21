La línea 3 de metro dará servicio a Palmas Altas en 2036 y llegará hasta el Hospital de Valme en 2040

El tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla ya tiene recorrido, paradas, una previsión de plazos que cumplir y una estimación de cuántos viajeros transportará. Todo ello se ha tenido en consideración en el estudio informativo que Consejería de Fomento y Ayuntamiento de Sevilla anunciaron la pasada semana y que este martes ha sido publicado en el BOJA para información pública. Si bien el tramo norte desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián entrará en funcionamiento en 2030, la ampliación hasta el Hospital de Valme no estará operativa hasta 2040. Antes, el documento consultado por El Correo de Andalucía contempla que los trenes sí den servicio en una primera fase hasta Palmas Altas en 2036.

Como ya informó este periódico, según las fuentes del sector consultadas, habrá que esperar hasta finales de 2028 para que empiecen las obras. Ahora ha comenzado la información pública, y después queda resolver alegaciones, la autorización ambiental unificada (DIA), la aprobación definitiva del trazado, la redacción del proyecto, su licitación y ya su construcción en otoño de dentro de tres años.

Según el estudio de demanda elaborado en el estudio informativo, hasta dentro de 15 años el tramo sur no funcionará de manera completa. El denominado 'escenario con proyecto' describe que "tras los análisis preliminares y después de varias reuniones de coordinación entre el equipo Consultor y la Dirección General de Infraestructuras, se acordó, de manera preliminar, acometer el proyecto en dos fases". La primera, alcanzando la estación de Palmas Altas en 2036, y la segunda hasta la estación de Hospital de Valme en 2040.

Una vez se construya toda la línea, se estima que 2040 sea el año de mayor demanda en la línea 3 entre Pino Montano y Hospital de Valme por la puesta en servicio del tramo sur. En todas las alternativas analizadas, hasta seis finalmente, se esperaba un volumen anual de viajeros entre los 55 millones y 57,5 millones teniendo en cuenta también la línea 1.

La opción elegida, la que avanza por la avenida de Bellavista, es la que se prevé que genere más pasajeros con el tramo sur: unos 16,139,773 viajeros anuales dentro de los 57,462,301 totales. Diariamente, serían 111.350 viajeros diarios en la línea 3 en 2040, de los cuales 44.093 corresponderían al tramo sur y 67.257 al tramo norte. En cuanto al panorama de cara a 2036 hasta Palmas Altas, la previsión es que la línea 3 alcance los 87.788 viajeros diarios contando el tramo norte y la primera fase del tramo sur.

Proyectos residenciales al 100% en 2040

Para el desarrollo del tramo sur se tienen en cuenta algunos proyectos urbanísticos y residenciales y su grado de ejecución en los próximos 15 años para darle servicio. De cara a 2040, se trabaja con que la avenida de la Palmera ya haya sumado 143 viviendas, la Carrereta de Cádiz unas 300 viviendas, otras 850 en Regimiento de Artillería, hasta 2.870 viviendas en Palmas Altas Sur, 519 viviendas sumará Pítamo Sur, y 700 en el Distrito Urbano Portuario.

Además, de las 2.564 viviendas de Cortijo de Cuarto Norte se habrá alcanzado el 50%, mismo porcentaje para las 2.723 de Cortijo de Cuarto Sur y las 320 en torno al Hospital de Valme. Se estima que será en 2050 cuando estas parcelas completen sus desarrollos urbanísticos.

Una inversión de casi 640 millones

El apartado de costes de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura e instalaciones recogido en el estudio informativo contempla un presupuesto base de licitación del tramo sur de 639.699.667 euros. Para la fase primera hasta Palmas Altas se invertirían 575.526.365 euros y para la segunda fase hasta Valme unos 64.173.302 euros.

La alternativa elegida tiene concretamente una longitud de 9,3 kilómetros. Comenzará en el Prado de San Sebastián, estación en la que termina el tramo norte y que conectará además con la línea 1 o el tranvía. Después recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Hasta este punto, todo será en subterráneo.

A continuación, se supera, ya en superficie, la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas. Posteriormente, el trazado bordeará Palmas Altas por su límite occidental, discurriendo en paralelo a la autovía A-4. Seguidamente, se insertará en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la de la avenida de Bellavista después hasta alcanzar finalmente la estación de Hospital de Valme, el último punto del recorrido.