Un centenar de nuevos agentes y 17 millones de euros en extras: los Presupuestos de 2026 refuerzan a la Policía Local

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entregó el pasado jueves a la oposición el proyecto de Presupuestos para 2026. Un borrador que contempla un aumento de más del 9% en la inversión para la Policía Local, en comparación con las cuentas de este año: de 88 a 97 millones de euros. Buena parte de ese importe, en gasto del personal, que se incrementa para garantizar la contratación de un centenar de agentes, y en los pagos de extras, que continúa en más de 17 millones de euros.

"La dotación total destinada a la Policía Local, uno de los servicios públicos básicos de la ciudad, se incrementa para el 2026 en un 9,54%", detalló el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos. Y entre las subidas subrayadas por el delegado están "el contrato para la adquisición de vehículos oficiales del Cuerpo, que se ha triplicado en las próximas cuentas", o el aumento del importe destinado al vestuario de los efectivos.

Pero quizá lo más destacado de esta inversión municipal está en la plantilla policial. En concreto, en dos puntos esenciales para el equipo de José Luis Sanz: la incorporación de más agentes y el pago de productividades. Dos aspectos reseñados por el edil popular cuando dio a conocer el proyecto de Presupuestos para 2026, que aún debe contar con el apoyo de algún partido de la oposición para salir adelante.

100 efectivos más en las calles

"Se propondrán la entrada de 100 nuevas plazas de Policía Local para 2026. De esta forma, cuando alcancemos los casi cuatro años de mandato habrán entrado cerca de 370 efectivos para prestar su servicio en la ciudad", declaró Juan Bueno ante los medios. Una inversión que sigue la línea marcada por el alcalde, que a finales de septiembre insistió en que para este Gobierno "es una prioridad dotar a la plantilla policial de más personal".

Así, el gasto en salarios para funcionarios del grupo C1 asciende el año que viene hasta los 13,5 millones de euros. Para poner este dato en contexto: en 2025 se destinaron 12,1 millones para pagar los sueldos de estos mismos trabajadores municipales. Una subida interanual del 11,5% que coincide con ese compromiso municipal de aumentar el número de policías en las calles de la capital andaluza.

Más de 17 millones en productividad

"La productividad, que es algo que siempre nos preocupa, se sitúa en 17,36 millones de euros para el año 2026. En 2023, por contra, la cantidad total era de 6,23 millones de euros", señaló el portavoz del Ejecutivo local. "Desde luego este Gobierno no va a consentir en ningún caso poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos de los barrios cuando más lo necesitan", justificó Juan Bueno sobre un tema "que se suele prestar a la polémica".

El programa de extras de la Policía Local para 2026 está dotado con el mismo importe que en 2025: 17.367.841,81 euros. De todo ese gasto, la mayor parte, 12,3 millones, está destinado a pagar el programa de productividad del Cuerpo; otros 7,8 millones, al abono de horas extraordinarias del personal laboral fijo, y los restantes cinco millones de euros, a las gratificaciones por servicios de los agentes.