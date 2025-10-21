Todo lo que tienes que saber sobre la Feria del Libro de Sevilla 2025: presentaciones, firmas, eventos y mucho más

Los Jardines de Murillo repiten por segundo año consecutivo como la sede oficial de la Feria del Libro de Sevilla de 2025 (FELISE). Desde el martes 22 hasta el domingo 2 de noviembre, este pulmón de Sevilla se erige como el epicentro de la literatura y acogerá presentaciones, firmas de autores y una amplia programación de eventos enmarcados en el mundo de las letras.

La FELISE arrancará con el pregón de la escritora Inma Aguilera como pistoletazo de salida de más de un centenar de actividades que se desarrollarán en los Jardines de Murillo, el enclave donde desde la edición de 2014 se celebra esta cita cultural.

Concretamente, la Feria de Libro de Sevilla de 2025 cuenta en su programa con más de 50 presentaciones, encuentros, talleres y actividades familiares repartidas en cinco escenarios que componen la edición de esta celebración cultural, además de decenas de firmas de los autores que acuden a esta cita a encontrarse con sus seguidores, que a su vez, pueden comprar estos ejemplares en las casetas de editoriales y librerías repartidas por todo el recinto.

Este año hay un total de 55 espacios repartidos por los Jardines de Murillo. Consulta aquí el mapa:

Mapa de la Feria del Libro de 2025 Mapa de la Feria del Libro de 2025

Amplia programación

Entre los nombres destacados este año figuran autores como Javier Castillo, con su novela El susurro del fuego (23 de octubre). Ese día, además, la poeta sevillana Julia Uceda, ganadora del Premio Nacional de Poesía 2003 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y fallecida en julio de 2024 en Ferrol, será homenajeada al cumplirse el centenario de su nacimiento.

El viernes 24 habrá una celebración especial del Día de las Bibliotecas actividades infantiles en el Espacio UNIA.

Por su parte, el sábado 25, los autores Ana Lena Rivera y Maxi Iglesias compartirán protagonismo con sus obras La casa de huéspedes y Horizonte artificial.

El domingo 26, la narrativa contemporánea brillará con Isaac Rosa (Las buenas noches), Susana Martín Gijón (La capitana) y Elvira Navarro (La sangre está cayendo al patio). Ese día, los más jóvenes encontrarán su espacio en la Reader Con con la autora internacional Ashley Poston, mientras los pequeños disfrutarán de la narración oral de Margarita del Mazo.

Además, la reconocida autora Eva Díaz Pérez presentará Sevilla, biografía de la ciudad dorada, un retrato literario e histórico que convierte a la capital andaluza en protagonista de su propio relato.

La semana continuará el día 27 con el periodista Ignacio Camacho y su obra El pretérito perfecto, jornada en la que también está previsto un homenaje al escritor, periodista e ilustrador sevillano Manuel Ferrand, ganador del Premio Elisenda de Moncada en 1966 y del Premio Planeta en 1968.

El martes 28, destaca en la programación la dedicación de varios eventos a las artes escénicas, así como la presentación del libro Mañana matarán a Daniel, de la escritora Aroa Moreno, que estará moderado por el periodista y escritor sevillano Daniel Ruiz.

El miércoles 29, la FELISE alcanza el ecuador de la semana y uno de sus momentos álgidos con David Uclés, Fernando Jáuregui y el polifacético cantante y escritor Loquillo, que presentará su libro Paseo de Gracia.

El jueves 30, la escritora Care Santos (El amor que pasa) compartirá protagonismo con Eduardo Halfon, Galder Reguera, Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, entre otros, en una jornada marcada por la sensibilidad y la reflexión. Ese día, la actriz y cantante Nina presentará su libro dedicado a la menopausia.

El viernes 31, la FELISE se teñirá de misterio y emoción: Carlos del Amor, uno de los autores presentes esta tarde, junto a Silvia Intxaurrondo presentará su obra Solas en el silencio. Coincidiendo con Halloween, la jornada ofrecerá talleres temáticos, bebecuentos y actividades dentro del programa Literatura de Altura Creciente”.

El sábado 1 de noviembre, Jonás Trueba, Blanca Lacasa, Lucía Solla y el historiador Carlos Arenas traerán reflexiones profundas con títulos como El viento sopla donde quiere o El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas.

El punto final lo pondrán, el domingo 2 de noviembre, el filósofo José Antonio Marina, la escritora Milena Busquets, y el escritor y cineasta Rodrigo Cortés, quienes cerrarán la FELISE con una jornada dedicada a la inteligencia, la emoción y la palabra.

La inauguración de la Feria del Libro será este miércoles 22 a las 17:00 horas y el pregón tendrá lugar a las 19:30. El horario para el resto de días será de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 y sábados y domingos de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas.

Se puede llegar en transporte público con los autobuses 1, 5, 21, C3, C4, Metro de Sevilla (Prado de San Sebastián) y Metrocentro.