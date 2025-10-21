Resinte rehabilitará el histórico Muelle de las Delicias para prolongar su vida útil 50 años

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha adjudicado a Grupo Fonsán, a través de su empresa especializada Resinte, las obras de modernización del Muelle de las Delicias. El proyecto, con un presupuesto superior a tres millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses, permitirá reforzar la estructura e incorporar nuevas instalaciones, manteniendo el muelle operativo durante los trabajos.

Este proyecto supone un paso decisivo en la modernización de las instalaciones portuarias sevillanas, al tiempo que refuerza la integración del puerto con la ciudad, impulsando actividades ciudadanas, turísticas y culturales. El Muelle de las Delicias cuenta con una línea de atraque de aproximadamente 800 metros, con tipología clásica de principios del siglo XX.

La actuación incluirá la rehabilitación de daños ocasionados por corrosión en losas y vigas situadas en el cantil; la protección mediante pintado de las superficies de hormigón y la reparación de juntas. Durante los diez meses de ejecución, el muelle permanecerá operativo, coordinándose las obras con las escalas de cruceros y la oferta cultural, de ocio y gastronómica del entorno. También se contemplan nuevas instalaciones de electricidad, comunicaciones, abastecimiento, red contraincendios y saneamiento, garantizando la compatibilidad de futuros usos del muelle.

El Muelle de las Delicias inicia una nueva etapa con su rehabilitación integral, impulsada por Grupo Fonsán a través de su firma especializada Resinte. / El Correo

Resinte, experiencia y especialización al servicio de las infraestructuras

La intervención será ejecutada por Resinte, sociedad del Grupo Fonsán especializada en rehabilitación y consolidación estructural, capaz de abordar proyectos complejos con rapidez, precisión y soluciones a medida.

Actualmente, Resinte desarrolla actuaciones de gran relevancia como la reparación estructural de la viga cantil del Muelle Central Offshore de La Cabezuela (Puerto Real, Cádiz) o la reparación del túnel número 10 de la línea de alta velocidad de Málaga, ambas con altos requerimientos técnicos y logísticos.

Para la obra del Muelle de las Delicias, la compañía desplegará un equipo de más de 150 operarios propios junto con maquinaria específica de hidrodemolición, inyección y proyección de morteros técnicos, consolidando su posición como referente nacional en rehabilitación estructural y proyectos marítimo-portuarios.

El Muelle de las Delicias cuenta con una línea de atraque estratégica, por lo que resulta imprescindible garantizar que el Puerto de Sevilla mantenga operativa la mayor parte de ella durante todo el desarrollo de la obra. Para lograrlo, hemos diseñado medios auxiliares propios que nos permiten trabajar con la máxima seguridad. Adrián Córdoba — Director de Resinte

Compromiso institucional y colaboración con el Puerto

La rehabilitación del Muelle de las Delicias no solo representa un proyecto de ingeniería y consolidación estructural, sino también un ejemplo de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Sevilla y empresas especializadas como Resinte.

Esta cooperación busca garantizar que las intervenciones respeten el patrimonio histórico del muelle, cumplan con los estándares de seguridad más exigentes y respondan a las necesidades de la ciudad y de los usuarios del puerto. Esta obra marcará un nuevo hito para Grupo Fonsán y Resinte en la consolidación de su papel como referentes en infraestructuras portuarias y rehabilitación estructural.

Sobre Grupo Fonsán

Grupo Fonsán es una empresa consolidada como una constructora de verdad, convencida del papel esencial que desempeñan las empresas constructoras como motor de cambio y transformación de la sociedad.

Su labor va más allá de la mera ejecución de obras: impulsa proyectos que generan valor, mejoran entornos y contribuyen al progreso colectivo. Especializada en rehabilitación y consolidación estructural, edificación industrial, obra singular y construcción residencial, todas sus actuaciones se desarrollan bajo un modelo colaborativo que le permite alcanzar altos estándares técnicos y diferenciarse profesionalmente.