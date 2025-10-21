El Salón del Motor de Sevilla 2025 llega a FIBES del 29 de octubre al 2 de noviembre

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acogerá del 29 de octubre al 2 de noviembre la 15ª edición del Salón del Motor de Sevilla, la mayor exposición comercial del sector automovilístico en Andalucía, con más de 50 expositores, actividades paralelas, espectáculos y promociones especiales.

Un referente del motor con sello sevillano

Con más de 650.000 visitantes y cerca de 29.000 vehículos vendidos en todas sus ediciones, el Salón del Motor de Sevilla se consolida como un referente nacional y una cita imprescindible en el calendario de eventos de la ciudad. Organizado por la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) y promovido por ASCONSE y ASOCASIÓN, el evento cuenta con el patrocinio de BBVA Consumer Finance, Santander Consumer Bank, Caixabank Payments & Consumer y Sofinco, además de la colaboración de los hospitales Quirónsalud de Sevilla.

Las entradas ya están disponibles en www.salondelmotorsevilla.com y tomaticket.es , con un precio de 6 euros (menores de 8 años gratis).

El horario será de 11:00 a 21:00 h, y el domingo 2 de noviembre cerrará a las 19:00 h.

Durante cinco días, FIBES se transformará en un gran hipermercado automovilístico con más de 3.000 vehículos de las principales marcas, modelos y motorizaciones disponibles en el mercado. Con descuentos especiales, financiación ventajosa y asesoramiento experto, el Salón ofrecerá una experiencia integral a los visitantes.

El delegado municipal Álvaro Jesús Pimentel Siles ha destacado que el evento “conecta a Sevilla con la innovación, la sostenibilidad y las oportunidades del sector automovilístico”.

Novedades, espectáculos y regreso al pasado

En su decimoquinta edición, el Salón del Motor incluirá actividades paralelas, entre ellas un show con humor y sorpresas presentado por los periodistas Salomón Hachuel y Julio Muñoz “El Rancio”. También se celebrará la experiencia “Regreso al Pasado”, organizada por Nimo Grupo con motivo del 40 aniversario de Toyota Nimo Gordillo, donde los asistentes podrán conocer el Toyota Mirai y el nuevo Corolla Cross Hybrid 2025.

El evento reunirá marcas como Audi, BMW, Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen y muchas más. Los visitantes podrán además disfrutar del scalextric portátil más grande de Andalucía en la cúpula de FIBES.