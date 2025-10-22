Sanz justifica la retirada de cuadernillos de educación sexual en los colegios por "su baja demanda" y "para actualizarlos"

La educación sexual ha desaparecido del catálogo de cuadernillos que ofrece el Ayuntamiento de Sevilla a los colegios. Una retirada que, según fuentes de Vox, obecede a un pacto del partido de Abascal con el Gobierno de José Luis Sanz, aunque el alcalde de la capital andaluza ha ofrecido este miércoles en el Pleno una explicación diferente: "Estos recursos se van a actualizar tanto en el contenido como en el continente, y se ha empezado por los de educación afectivo-sexual porque son los que menos demanda tienen en las escuelas".

"Consideramos que estos cuadernillos están anticuados. De hecho estamos trabajando en la modernización para renovar las creatividades y adaptarlo a las nuevas herramientas tecnológicas", ha justificado Sanz en respuesta a dos preguntas formuladas por PSOE y Con Podemos-IU. "No se ha retirado nada, solo se están actualizando los contenidos de estos recursos contando con la opinión de profesionales en la materia".

"Todos entendemos que se deben actualizar, pero primero se renuevan y luego se retiran. Ustedes han hecho lo contrario: han dejado huérfanos de educación sexual a los centros escolares", le ha reprochado el portavoz socialista, Antonio Muñoz, al regidor hispalense. "Es fácil pensar que este es uno de los puntos que han acordado con la extrema derecha, pero les da vergüenza reconocerlo", ha señalado Muñoz durante su intervención en el Pleno.

Desde Con Podemos-IU han apuntado que la eliminación de estos cuadernos "supone dejar entrar la moral ultracatólica en las escuelas de Sevilla". "No hacemos más que dar pasos atrás, y ahora le ha tocado a nuestros niños y niñas. Y esto es grave, señor Sanz", ha criticado la portavoz del grupo, Susana Hornillo. "Usted ha decidido sin ningún criterio y en contra de la comunidad educativa retirar estos libretos de educación sexual porque se lo ha ordenado Vox. ¿Cuántos pasos atrás vamos a seguir dando? ¿Cuántos derechos vamos a perder?", le ha preguntado Hornillo.

"Precisamente porque creemos en la importancia de esa educación se va a actualizar algo que desde 2018 nunca se había renovado", ha respondido José Luis Sanz ante los reproches de PSOE y Con Podemos-IU. "Nunca se han preocupado por el estado de los colegios de Sevilla, no les importan en absoluto. Y ahora la señora Hornillos monta un circo porque estamos modernizando unos contenidos de educación sexual".