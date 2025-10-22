El alcalde aprueba con Vox el nuevo barrio de 700 viviendas en el Puerto y promete "diálogo" con los vecinos

Al nuevo barrio del Puerto de Sevilla ya solo le queda el 'sí' de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para ser una realidad. El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles en su sesión ordinaria de octubre aprobar el proyecto del denominado nuevo Distrito Urbano Portuario y enviar la solicitud al Gobierno andaluz. Se superan, por tanto, los trámites municipales, gracias al apoyo dado por Vox al alcalde. PSOE y Podemos-IU se han mantenido, como en votaciones anteriores, en una posición de rechazo.

Este proceso viene de lejos. En marzo de 2024, la oposición en bloque tumbó el proyecto alegando que no se contaba con el respaldo de los vecinos. Pero el pasado mes de febrero, pese a que los vecinos siguen sin aceptar los cambios realizados, como explicaron a El Correo de Andalucía, el PP logró el apoyo de Vox en el pleno municipal para el visto bueno provisional a la Modificación Puntual 55 del Texto Refundido del PGOU. Ahora, se da el "sí" para que sea la Consejería de Fomento la que otorgue la aprobación definitiva.

Este desarrollo residencial -en una zona del sur de Sevilla que ya cuenta realmente con viviendas y vecinos que en ningún momento han aprobado lo que se hará en sus calles- supone la construcción de hasta 700 viviendas en los suelos del Puerto, al este de la avenida de las Razas. De estas, 226 viviendas serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas.

"Estamos compatibilizando los usos para un futuro desarrollo de los terrenos del Puerto. No es un triple salto ni una cesión de competencias. Se ha ido mejorando lo que había encima de la mesa. No nos hemos bajado del carro de integrar los terrenos en la ciudad. La zona se tiene que integrar en la ciudad", ha expuesto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Este ha defendido que se han producido reuniones con los vecinos y se han introducido "mejoras" como jardines en la calle Tarfia, equipamiento público, rotondas, calles y espacios transversales, dos millones de obras de equipamiento por parte del Puerto o se ha reducido la altura de los edificios. "La intención es ir de la mano de los vecinos", ha añadido, tachando la negativa del PSOE de "irresponsabilidad".

El concejal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha justificado su voto en que se aprueba "la voluntad de los vecinos, todos quieren que se reordene". "Nadie quiere que esté décadas y décadas de abandono. Claro que se tiene que escuchar a los vecinos, lo que se haga debe ser en su beneficio. La mayoría de concejales estamos apoyando el crecimiento de la ciudad", ha valorado.

Por parte del PSOE, el concejal Francisco Páez se ha basado en que los vecinos siguen diciendo que no se ha hecho con su visto bueno. Igual que Susana Hornillo, desde Podemos-IU. Esta, como en debates anteriores, se ha referido a "un pelotazo urbanístico rechazado por los vecinos" y ha cuestionado qué le habrá dado el PP a cambio a Vox.

Los principales cambios del nuevo Puerto

El lado oriental de las Razas cuenta con 165.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 98.000 metros cuadrados serán destinados para uso residencial, lo que supone una reducción del 30% de edificabilidad con respecto al plan inicial. También habrá zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados.

El documento de modificación del PGOU elaborado recoge unas reservas de suelo para dotaciones, del orden de 58.087 m2 destinados a Sistema General de Espacios Libres y 32.800m2 para Dotaciones Locales. La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Esta modificación de planeamiento arrancó en 2022 y supone, en términos generales, la transformación de un suelo reservado para actividades económicas productivas en un uso mayoritariamente residencial. Para ello, se reducirá la edificabilidad. Si para usos industriales tenía capacidad para 137.529 metros cuadrados construidos, para hacer viviendas el límite se establece en 98.000 metros cuadrados.

De estos, 57.400 son para viviendas libres, 24.600 para pisos protegidos y 16.000 son para comercios y oficinas vinculadas al nuevo desarrollo. Además, se reservan 58.000 para espacios libres aunque en este cómputo se tiene en cuenta ya el Parque de Bermejales ya construido en terrenos de la Autoridad Porturia, promotora de este proyecto.