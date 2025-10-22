Cuándo amanecerá y cuándo anochecerá en Sevilla con el nuevo horario de invierno

En la madrugada del domingo 26 de octubre se producirá en España el cambio horario y marcará el regreso al horario de invierno en todo el país. A las 3:00 serán las 2:00, lo que permitirá dormir una hora más, aunque también supondrá que anochezca antes en toda la península.

Por este motivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto acabar con el cambio de hora estacional en 2026 en toda la Unión Europea por su "impacto sobre la salud y por la escasa evidencia científica sobre el ahorro energético".

En Sevilla, el cambio se hará notar desde el mismo domingo, cuando el amanecer se producirá en torno a las 7:35 horas y el anochecer llegará sobre las 18:30 horas. Es decir, los sevillanos disfrutarán de mañanas más luminosas, pero las tardes perderán luz más pronto, con la caída del sol antes de las siete.

¿Qué pasaría si se mantuviera el horario de invierno todo el año? Vivir siempre en el horario de verano supondría ir dos horas por delante del sol todo el año. Así, de marzo a octubre amanecería entre las 06:30 horas y las 07:00 horas y anochecería entre las 21:30 horas y las 22:00 horas, lo mismo que ocurre ahora. Sin embargo, en invierno amanecería entre las 09:00 horas y las 09:30 horas y anochecería entre las 18:30 horas y las 19:00 horas. Por el contrario, mantener siempre el horario de invierno no implicaría cambios en los meses de octubre a marzo respecto a la situación actual. En verano —de marzo a octubre—, en cambio, amanecería entre las 05:30 horas y las 06:00 horas y anochecería entre las 20:30 horas y las 21:00 horas.

A medida que avance noviembre, el amanecer se irá retrasando ligeramente hasta situarse cerca de las 7:50, mientras que el anochecer se adelantará progresivamente hasta las 18:10 horas. El horario de invierno se mantendrá vigente hasta el próximo último domingo de marzo, cuando volverá a entrar en vigor el horario de verano.

El cambio horario, instaurado en España desde 1974, tiene como objetivo aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético, aunque cada año vuelve a abrir el debate sobre su utilidad y los efectos que provoca en el descanso y los hábitos de la población.