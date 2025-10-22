El colegio Irlandesas Loreto pide una "profunda reflexión" sobre el acoso escolar tras el suicidio de su alumna

El colegio Irlandesas Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, la menor que falleció por suicidio el pasado 14 de octubre, ha pedido hacer "una profunda reflexión como sociedad" sobre el acoso escolar. En un comunicado emitido este miércoles, el centro alude a "los contenidos publicados en redes sociales de los últimos días altamente perjudicial para los propios menores", al tiempo que transmite su "consternación" por la muerte de esta adolescente de 14 años.

"En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de nuestro alumnado", subrayan desde Irlandesas Loreto. "Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias".

"Desde el mismo momento en que se conoció la noticia nos pusimos a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido", aseguran desde esta escuela de Sevilla. "Paralelamente, hemos tomado la decisión de dar un paso adelante para conseguir que los centros educativos estemos lo mejor preparados posibles para atender a los alumnos que, por cualquier circunstancia, se encuentren en una situación de vulnerabilidad o necesidad".

En concreto, este colegio concertado señala que analizará su entorno educativo "con el objetivo de seguir profundizando en los mecanismos actuales de atención integral al alumnado". El desarrollo de este "plan de acción" contará, según destaca este comunicado, "con el apoyo de visiones externas, especializadas en psicología y en servicios sociales". "Terminado este proceso, compartiremos nuestras conclusiones con las instituciones y el resto de la comunidad educativa con el ánimo de que sirva a otros centros escolares".

"Nos encontramos en un contexto altamente sensible en el que urge abordar con más rapidez, flexibilidad y determinación situaciones de necesidad o vulnerabilidad que nuestros jóvenes pueden atravesar a lo largo de sus años de desarrollo", se subraya en el escrito de Irlandesas Loreto. "Buena prueba de ello son estos últimos días, en los que estamos asistiendo a la publicación de contenido en redes sociales altamente perjudicial para los propios menores. Como sociedad merecemos una profunda reflexión".

La Junta será "muy contundente" cuando acabe la investigación

Al hilo de la muerte por suicidio de Sandra Peña y la posibilidad de la rescisión del concierto educativo al centro por parte la Junta, la consejera Carolina España ha aclarado este miércoles que de momento hay "una investigación abierta" por la Fiscalía Superior. Asimismo, la propia España ha advertido que, en caso de constatarse "una infracción muy grave", podría "conllevar la retirada de los conciertos".

La portavoz del Gobierno autonómico ha pedido esperar a las conclusiones de esa investigación antes de tomar una decisión. Aunque ha aclarado que la Junta de Andalucía "será muy contundente" en cuanto tenga "los resultados" del trabajo de la Inspección Educativa, si se comprueba finalmente que hubo alguna irregularidad por parte de este colegio concertado de Sevilla.